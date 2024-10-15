Украинцы получат помощь на оплату коммунальных услуг зимой

В нынешних условиях войны многие украинцы нуждаются в финансовой поддержке от государства. Субсидия – это специальная помощь для покрытия расходов на коммунальные услуги.

Когда и как податься на помощь для оплаты коммуналки

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак отметила, что документы на субсидию можно подавать до 30 ноября. В таком случае помощь будет начислена с 1 октября, напомнили в "На пенсии".

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Впрочем, если документы подаются после этой даты, но до 1 декабря – выплаты начнутся с месяца обращения. Более того, документы для подачи субсидии не нужно подавать лично в ЦНАП или Пенсионный фонд – это можно сделать онлайн.

Напомним! С весны 2023 года введен упрощенный формат подачи: нужно предоставить только один короткий документ с указанием членов семьи, а Пенсионный фонд самостоятельно соберет остальную информацию.