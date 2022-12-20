Во время войны украинцы стали заказывать меньше услуг: как изменились цены
В связи с полномасштабной войной покупательная способность украинцев несколько ослабла. В частности, снизился спрос украинцев на бытовые услуги, такие как ремонт сантехники, электричества и бытовых приборов.
В целом количество заказов на сайте для заказа услуг "Кабанчик" уменьшилось на 44%.
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Какие услуги стали заказывать меньше
В пятерку популярнейших категорий на ресурсе в 2022 году вошли:
- услуги сантехника,
- ремонт большой бытовой техники,
- работа электрика,
- написание работ для студентов и онлайн работа.
Сколько платили украинцы за услуги
Средний чек на эти услуги снизился на 20% по сравнению с 2021 годом. В этом году за один вызов сантехника в 2022 году украинцы в среднем платили 595 гривен, за ремонт большой бытовой техники – 531 гривна, услуги электричества стоили 687 гривен, написание работ – 765 гривен, а услуги с категории онлайн-работа – 1 304 гривен.
Средний чек одного заказа в категории "Муж на час" составил 456 гривен. В ней заказчики размещали задачи по установке и ремонту замков, монтажу сушилок, полок, прочистке канализации и т.д. Во время войны также сохранился спрос на курьерскую доставку, установку бытовой техники и набор текста.
Заказывали также услуги по ремонту цифровой техники, на что средний чек составил 554 грн, вызвали помощь на трассе, ремонтировали мебель и садово-парковую технику. Закрывает рейтинг из 15 популярнейших в 2022 году услуг установка и ремонт окон, средний чек одной задачи в этой категории составил 1196 грн.
Как считали
Статистика учитывает все категории задач – от услуг репетитора и няни до ремонтных работ и разработки программного обеспечения. При этом рейтинг популярности по услугам почти не претерпел изменений.
Рейтинг по городам
- Больше заказов было сделано из Киева, где средний чек составил 1 358 гривен.
- В Харькове средняя стоимость одного заказа держалась на уровне 1 580 гривен.
- Во Львове – 1157 гривен.
- В Днепре – 1350 гривен.
Наибольшие показатели по стоимости были в городах, затронутых российской оккупацией:
- Ирпень – 1 626 гривен по одному заказу,
- Бровары со средним чеком на 1 674 гривен.
Как менялся спрос на услуги
В разные периоды наблюдался резкий скачок спроса на услуги определенных категорий. В частности, с 25 февраля на сервисе стали появляться запросы на строительство, ремонт и обустройство бомбоубежищ. С марта по июнь количество таких заказов выросло в 2 раза.
Удары по объектам энергетики Украины и вызванные этим перебои с электроснабжением спровоцировали спрос на услуги мастеров, обеспечивающих установку и ремонт генераторов. Этот спрос удерживается и сейчас.