Во время войны украинцы стали заказывать меньше услуг: как изменились цены

В связи с полномасштабной войной покупательная способность украинцев несколько ослабла. В частности, снизился спрос украинцев на бытовые услуги, такие как ремонт сантехники, электричества и бытовых приборов.

В целом количество заказов на сайте для заказа услуг "Кабанчик" уменьшилось на 44%.

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Какие услуги стали заказывать меньше

В пятерку популярнейших категорий на ресурсе в 2022 году вошли:

услуги сантехника,

ремонт большой бытовой техники,

работа электрика,

написание работ для студентов и онлайн работа.

Сколько платили украинцы за услуги

Услуги по этим пяти категориям составили 25% от всех задач заказчиков.

Средний чек на эти услуги снизился на 20% по сравнению с 2021 годом. В этом году за один вызов сантехника в 2022 году украинцы в среднем платили 595 гривен, за ремонт большой бытовой техники – 531 гривна, услуги электричества стоили 687 гривен, написание работ – 765 гривен, а услуги с категории онлайн-работа – 1 304 гривен.

Средний чек одного заказа в категории "Муж на час" составил 456 гривен. В ней заказчики размещали задачи по установке и ремонту замков, монтажу сушилок, полок, прочистке канализации и т.д. Во время войны также сохранился спрос на курьерскую доставку, установку бытовой техники и набор текста.

Заказывали также услуги по ремонту цифровой техники, на что средний чек составил 554 грн, вызвали помощь на трассе, ремонтировали мебель и садово-парковую технику. Закрывает рейтинг из 15 популярнейших в 2022 году услуг установка и ремонт окон, средний чек одной задачи в этой категории составил 1196 грн.

Как считали

Статистика учитывает все категории задач – от услуг репетитора и няни до ремонтных работ и разработки программного обеспечения. При этом рейтинг популярности по услугам почти не претерпел изменений.

Рейтинг по городам

Больше заказов было сделано из Киева , где средний чек составил 1 358 гривен.

, где средний чек составил 1 358 гривен. В Харькове средняя стоимость одного заказа держалась на уровне 1 580 гривен.

Во Львове – 1157 гривен.

В Днепре – 1350 гривен.

Наибольшие показатели по стоимости были в городах, затронутых российской оккупацией:

Ирпень – 1 626 гривен по одному заказу,

Бровары со средним чеком на 1 674 гривен.

Как менялся спрос на услуги

В разные периоды наблюдался резкий скачок спроса на услуги определенных категорий. В частности, с 25 февраля на сервисе стали появляться запросы на строительство, ремонт и обустройство бомбоубежищ. С марта по июнь количество таких заказов выросло в 2 раза.

Удары по объектам энергетики Украины и вызванные этим перебои с электроснабжением спровоцировали спрос на услуги мастеров, обеспечивающих установку и ремонт генераторов. Этот спрос удерживается и сейчас.