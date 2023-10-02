Пленные украинцы будут получать зарплату: какими будут эти выплаты

В течение долгого времени вопрос предоставления выплат плененным украинцам оставался открытым. Зеленский подписал законопроект, где утвердил список граждан, продолжающих получать зарплату в плену.

Кому из пленных будут предоставлять зарплаты

Правительством было решено продолжать выплачивать заработную плату лицам, пропавшим без вести, при особых обстоятельствах или находящихся в плену. Рассматривается вопрос выплат родным этих лиц.

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Речь идет о служащих гражданской защиты, занимающих следующие должности:

начальствующие;

рядовые.

Зарплаты украинских военных

Речь идет только о гражданах, которые не сдавались в плен на добровольной основе.

Заработная плата каждого украинского военного определяется отдельно, в соответствии с задачами, которые выполняет лицо. Минимальный размер выплат для военнослужащих – 20,1 тысяч гривен

Минимальная зарплата для ГСЧС и Нацполиции определяется по-другому и составляет – 17 тысяч гривен.

Размер выплат украинских военных:

100 тысяч гривен – граждане, находящиеся в плену и на территории нейтральных государств. Также эти средства получают некоторые пропавшие без вести и служащие на реабилитации или на лечении. Деньги перечисляются, даже если человек находится в больничном учреждении за границей.

– граждане, находящиеся в плену и на территории нейтральных государств. Также эти средства получают некоторые пропавшие без вести и служащие на реабилитации или на лечении. Деньги перечисляются, даже если человек находится в больничном учреждении за границей. 50 тысяч гривен получают начальники групп, выполняющих боевое задание, находясь в составе подразделения.

получают начальники групп, выполняющих боевое задание, находясь в составе подразделения. 30 тысяч гривен имеют военные, которые входят в состав войск ПВО, занимаются обеспечением защитников и несут боевое дежурство на блокпостах.

имеют военные, которые входят в состав войск ПВО, занимаются обеспечением защитников и несут боевое дежурство на блокпостах. 6 тысяч гривен – предоставляют срочникам.

– предоставляют срочникам. 2 350 гривен получают курсанты учебных заведений военного толка. Только при условии, что они раньше не проходили службу.

Также Кабмин утвердил определенные доплаты для служащих, благодаря чему выплаты увеличиваются:

От 15 до 30 тысяч гривен – премия для начальствующего состава. Также такую доплату получают некоторые инструкторы.

От 20 до 100 тысяч гривен – прибавка за выслугу лет. На сумму влияет дислокация военного, его должность, количество боевых задач и срок службы.

Денежные средства перечисляются в месяц, когда констатируется смерть служащего.