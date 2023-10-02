Пленные украинцы будут получать зарплату: какими будут эти выплаты
Источник:Ярослав Железняк
В течение долгого времени вопрос предоставления выплат плененным украинцам оставался открытым. Зеленский подписал законопроект, где утвердил список граждан, продолжающих получать зарплату в плену.
Кому из пленных будут предоставлять зарплаты
Правительством было решено продолжать выплачивать заработную плату лицам, пропавшим без вести, при особых обстоятельствах или находящихся в плену. Рассматривается вопрос выплат родным этих лиц.
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Речь идет о служащих гражданской защиты, занимающих следующие должности:
- начальствующие;
- рядовые.
Зарплаты украинских военных
Заработная плата каждого украинского военного определяется отдельно, в соответствии с задачами, которые выполняет лицо. Минимальный размер выплат для военнослужащих – 20,1 тысяч гривенЗаметьте! Минимальная зарплата для ГСЧС и Нацполиции определяется по-другому и составляет – 17 тысяч гривен.
Размер выплат украинских военных:
- 100 тысяч гривен – граждане, находящиеся в плену и на территории нейтральных государств. Также эти средства получают некоторые пропавшие без вести и служащие на реабилитации или на лечении. Деньги перечисляются, даже если человек находится в больничном учреждении за границей.
- 50 тысяч гривен получают начальники групп, выполняющих боевое задание, находясь в составе подразделения.
- 30 тысяч гривен имеют военные, которые входят в состав войск ПВО, занимаются обеспечением защитников и несут боевое дежурство на блокпостах.
- 6 тысяч гривен – предоставляют срочникам.
- 2 350 гривен получают курсанты учебных заведений военного толка. Только при условии, что они раньше не проходили службу.
Также Кабмин утвердил определенные доплаты для служащих, благодаря чему выплаты увеличиваются:
- От 15 до 30 тысяч гривен – премия для начальствующего состава. Также такую доплату получают некоторые инструкторы.
- От 20 до 100 тысяч гривен – прибавка за выслугу лет. На сумму влияет дислокация военного, его должность, количество боевых задач и срок службы.