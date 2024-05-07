Новые преимущества для украинцев в Швеции: какие нововведения хочет ввести правительство страны

Правительство Швеции предлагает, чтобы украинцы, которые находятся в стране, могли быстрее получить ряд преимуществ и льгот. Предполагается, что новые правила вступят в силу уже 1 ноября 2024 года.

Что планируют изменить для украинцев в Швеции

По действующим правилам, украинцы должны прожить в Швеции три года, прежде чем их смогут занести в реестр населения, и прежде чем они смогут получить номер социального страхования. Однако власти Швеции стремится, чтобы украинцы могли регистрироваться уже через год пребывания в стране.

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Дело в том, что это сможет предоставить украинцам следующие преимущества: они смогут быстрее участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая способствует изучению шведского языка, помогает в поиске работы и многое другое.

Это означает, что они получат полный доступ к медицинской помощи. Они получат доступ к стоматологической помощи. Они получат возможность ухаживать за детьми и быть в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, через свой номер социального страхования они могут получить идентификационный номер банка, что облегчает возможности контактов с органами власти и, например, с детской школой,

– прокомментировала министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Что еще дает программа по трудоустройству

Поэтому, участие в программе будет способствовать также получению значительно большей финансовой поддержки. Сейчас украинские граждане могут получать от Миграционного агентства Швеции 71 шведскую крону в день – около 7 евро. Однако с присоединением к указанной программе, эта сумма увеличится до 308 шведских крон – 30 евро в день.

По данным правительства Швеции, по состоянию на 1 ноября этого года около 33 тысячи украинцев будут зарегистрированы и будут иметь право на лучшую помощь в выходе на рынок труда через программу агентства занятости.

Одновременно граждане Украины лишены права на получение помощи на детей или жилье до тех пор, пока получат статус резидента после пребывания в стране в течение 12 месяцев. То есть, они будут получать только 71 шведскую крону в день.