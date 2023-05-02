В Украине 7,1 миллиона человек оказались за чертой бедности, это каждый четвертый

Около четверти украинцев находилось за чертой бедности в 2022 году. Эксперты считают, что эта цифра будет расти, если обещанная иностранная финансовая помощь не придет вовремя.

Сколько украинцев оказались за чертой бедности

Недавний отчет Всемирного банка показал, что количество находящихся за чертой бедности украинцев значительно выросло за 2022 год. Число увеличилось с 5,5% до 24,2%, то есть еще 7,1 миллиона украинцев обеднели.

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Неофициально уровень безработицы в Украине составил 36%, а инфляция – 26,6% в 2022 году. Региональный директор учреждения из Восточной Европы Аруп Банерджи прогнозирует, что цифра бедности будет только увеличиваться.

Почему бедность растет

Экономист Елена Билан считает, что без финансовой поддержки от международного сообщества, включая обещание на сумму 43 миллиарда долларов, ситуация была бы еще хуже.

Мы наблюдаем падение ВВП на 30% преимущественно потому, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, в которые она больше не имеет доступа. У нас была инфляция в 26% – опять же, что могло быть и хуже – но зарплаты людей тоже остались неизменными, а валюта обесценилась по отношению к доллару на 20%. Самая большая проблема будет в том, как создать новые рабочие места,

– объяснила она.

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