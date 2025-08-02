Еврокомиссия готова рассмотреть предложения на обновление Плана Украины для Ukraine Facility. Предыдущий вариант базировался на том, что война с Россией должна была бы закончиться в 2024 году.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, сообщает 24 Канал. Ukraine Facility – это финансовая поддержка Украины от ЕС в размере 50 миллиардов евро на 2024 – 2027 годы, которая охватывает макроэкономическую стабильность, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции.

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Что говорят в Еврокомиссии об обновлении Плана Украины?

Гийом Мерсье отметил, когда План для Украины впервые оценивался Советом в 2024 году, он базировался на сценарии, что конфликт завершится до конца того же года.

Это также был начальный сценарий, лежавший в основе Расширенной финансовой программы МВФ, которая с тех пор нуждалась в модификации, учитывая продолжение войны. Понятно, что определенные изменения в План рассматриваются из-за объективных обстоятельств,

– сказал он.

Представитель Еврокомиссии добавил, что Украина может подать запрос на такие изменения. После Комиссия оценит его и предложит внести соответствующие изменения в План.

"Комиссия приветствует конструктивные и неформальные консультации, которые Украина провела перед рассмотрением официального запроса на внесение изменений, и мы готовы оценить окончательное предложение по изменениям, выдвинутую Украиной", – подытожил Гийом Мерсье.