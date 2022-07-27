В Украине одна треть населения потеряла работу с начала войны

В июле в Украине стало больше людей, которые потеряли работу. Сейчас работает только 59% тех, кто имел работу до войны. У 9% из них выросла зарплата.

Сколько украинцев работают

В июле среди тех, кто имел работу до войны, работают только 59%; из них:

34% – полноценно,

19% – удаленно или частично,

6% – нашли новую работу.

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В июле количество людей, потерявших работу, составляет 39% против 35% в июне. Среди потерявших работу за время войны только треть активно ее сейчас ищет. Только 23% думают над этим, и 41% занимают выжидательную позицию. Снижение зарплаты

Половина украинцев, имеющих работу, испытали снижение зарплаты от 10% и более.

У 43% зарплата не изменилась.

У 9% – выросла.

Больше всего тех, кто почувствовал снижение доходов среди работающих сейчас удаленно или частично и предпринимателей, отметили в соцгруппе "Рейтинг". В то время как среди государственных служащих относительное большинство сохранило предыдущую зарплату.

Сколько готовы работать при уменьшении зарплаты

57% – готовы продолжать работать даже в случае уменьшения заработной платы.

40% – будут искать новую работу. Больше всего в этой категории было респондентов-молодежи, работающих в частном секторе или на себя.

Среди работающих доминирует уверенность в сохранении своего рабочего места в последующие полгода. В этом убеждены 83% опрошенных. Не уверены – 11% опрошенных, в основном среди тех, чей доход снизился более чем на 50%.

Сколько украинцев считает, что сможет найти работу быстро в случае ее потери

Почти 40% работающих убеждены, что смогут быстро найти работу при ее потере.

57% такой уверенности не имеют, чаще всего старшие опрошенные, женщины, работники госсектора.

Как проводился опрос

Опрос проведен 23 – 24 июля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных россией территорий, где отсутствует украинская мобильная связь. В Опросе приняли участие 1000 респондентов от 18 лет. Метод опроса: CATI (телефонное интервью). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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