Украине передали генераторы на сотни тысяч евро: какие города получат поддержку

Украина получила новую энергетическую помощь – 300 генераторов. Их прислали в рамках поддержки от Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI).

Какую энергетическую помощь получила Украина?

Общая мощность партии – 1.6 мегаватт, а стоимость составляет более 417 тысяч евро, о чем сообщил вице-премьер по восстановлению и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Алексей Кулеба Вице-премьер по восстановлению Атаки врага на энергетику и коммунальную инфраструктуру остаются системными. Наше противодействие варварским действиям России – распределенная генерация и резервные решения, которые позволяют общинам работать, лечить, обучать и предоставлять базовые услуги даже в кризисных условиях. Спасибо партнерам из SECI за помощь и последовательную поддержку украинских громад.

Оборудование уже передается в регионы, которые больше всего нуждаются в резервном питании в результате массированных российских ударов. Как отметил Кулеба, генераторы получат Киев, Одесса, Сумы, Херсон, Николаев и Львов. А в приоритете – больницы, роддома, школы, детские сады и другие объекты социальной сферы.

Больше всего генераторов получит столица – 100 штук. Второе место занимают Одесса, Николаев и Сумы – 50 штук. Херсону предоставят 40 генераторов и Львову – 10.

В то же время все страны продолжают оказывать Украине помощь. Об этом в частности сообщал министр иностранных дел Андрей Сибига.

В четверг, 5 февраля, он объявил, что Швеция предоставила новый пакет энергетической поддержки объемом около 111,75 миллионов долларов США. Эта помощь направлена на восстановление производства энергии, ремонт поврежденной инфраструктуры и тому подобное.

Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины Благодарен Люксембургу за передачу 33 генераторов мощностью 6, 45 и 80 киловатт, которые будут отправлены для нужд ГСЧС Украины. Представители ГСЧС вместе с энергетиками и представителями других служб сейчас находятся в самом центре борьбы с последствиями российских обстрелов. Это оборудование позволит расширить возможности наших спасателей в поддержке граждан Украины.

Он также отдельно выразил благодарность Союзу украинцев Великобритании, который направил дополнительные 21 750 фунтов стерлингов благотворительным организациям Украины на приобретение энергетического оборудования

Из Баку в Украину отправилось энергооборудование от организаций и неравнодушных людей Азербайджанской Республики в рамках инициативы "Тепло для Украины" #WarmthforUkraine.

Обратите внимание! Эта помощь – 17 генераторов различной мощности, 4 портативные системы питания, 3 тепловые пушки – будет направлена на нужды ГСЧС и наиболее пострадавших общин.

Что еще известно о помощи Украине?