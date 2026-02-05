Об этом говорится в сообщении мэра столицы Виталия Кличко, опубликованном в его телеграме. Он отметил, что это первая партия генераторов, предоставленных Киеву ЕС.

Кличко рассказал, что 135 из них имеют мощность по 20 кВт, еще 42 генератора – по 22 кВт. С их помощью запитают индивидуальные тепловые пункты в тех домах, где это возможно.

Киев получил от ЕС первую партию генераторов / Фото Виталия Кличко

По словам мэра Киева, завтра столица планирует получить еще одну партию помощи от ЕС – речь идет об еще 41 генераторе.

То есть от ЕС будет в целом 218 генераторов. Спасибо европейским партнерам за эту крайне необходимую помощь в условиях чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Украине и Киеве из-за массированных вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры,

– подчеркнул Киевский городской голова.

Он уточнил, что это оборудование передали из стратегического резерва гражданской защиты Европейского Союза rescEU. Большая роль в передаче помощи принадлежит Координационному центру реагирования на чрезвычайные ситуации ERCC, который действует при Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (DG ECHO). Поставка оборудования из резерва rescEU полностью профинансирована ЕС и осуществляется под координацией Европейской комиссии.

