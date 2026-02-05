Об этом говорится в сообщении мэра столицы Виталия Кличко, опубликованном в его телеграме. Он отметил, что это первая партия генераторов, предоставленных Киеву ЕС.
Смотрите также Существенно повреждена ТЭЦ, обеспечивающая теплом Днепровский и Дарницкий районы столицы, – Кличко
Кличко рассказал, что 135 из них имеют мощность по 20 кВт, еще 42 генератора – по 22 кВт. С их помощью запитают индивидуальные тепловые пункты в тех домах, где это возможно.
Киев получил от ЕС первую партию генераторов / Фото Виталия Кличко
По словам мэра Киева, завтра столица планирует получить еще одну партию помощи от ЕС – речь идет об еще 41 генераторе.
То есть от ЕС будет в целом 218 генераторов. Спасибо европейским партнерам за эту крайне необходимую помощь в условиях чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Украине и Киеве из-за массированных вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры,
– подчеркнул Киевский городской голова.
Он уточнил, что это оборудование передали из стратегического резерва гражданской защиты Европейского Союза rescEU. Большая роль в передаче помощи принадлежит Координационному центру реагирования на чрезвычайные ситуации ERCC, который действует при Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (DG ECHO). Поставка оборудования из резерва rescEU полностью профинансирована ЕС и осуществляется под координацией Европейской комиссии.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ответ на обращение Виталия Кличко государства Европейского Союза направили в Киев значительные объемы генераторов.
- Так, Франция передала оборудование общей мощностью 3,4 МВт для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры, социальных учреждений и жилого фонда.
- Кроме этого, столица получила еще 220 генераторов от Варшавы и польских волонтерских организаций.