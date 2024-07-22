Украина договорилась о реструктуризации еврооблигаций: сколько миллиардов удастся сэкономить

Шмыгаль объявил о принципиальной договоренности с комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Следовательно, благодаря этому Украине удастся высвободить финансовые ресурсы на неотложные нужды.

Процесс реструктуризации долга

Как сообщил Денис Шмыгаль, удалось достичь договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Поэтому, Украине удастся сэкономить 11,4 миллиарда долларов в течение следующих трех лет.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда долларов – до 2033 года.

Благодаря такому решению, как заметил Шмыгаль, Украине удастся высвободить ресурсы на неотложные нужды. Такие, как: оборону, социальную защиту населения и восстановление. Как сообщалось ранее, без реструктуризации Украина не сможет финансировать оборону или начать нужные программы восстановления и реконструкции.