Украинская экономика справляется благодаря отваге украинцев, – The Economist

Из-за постоянных отключений электроэнергии и других убытков, нанесенных российской агрессивной войной, украинская экономика в этом году сократится примерно на треть. Несмотря на это, украинские продолжают работать, находя для этого альтернативные возможности.

История основателя Dragon Capital

Господин Фиала, чешский бизнесмен, основавший Dragon Capital, ныне крупнейший украинский инвестиционный банк, работает в Украине с 1996 года. Его инвестиции включают СМИ, коммерческую недвижимость, торговые центры и сельскохозяйственную технику.

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"24 февраля, когда Россия напала, я думал, что [это] все", – говорит он. Но он решил остаться, ведь: "Вы должны быть на месте, чтобы принимать правильные решения". В марте он зафиксировал падение доходов на 90%. Но к сентябрю он восстановил 50-70% этого. Некоторые из его инвестиций, например торговые центры во Львове, вернулись на довоенный уровень.

Когда Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины, было повреждено около половины энергетической энергоструктуры. Но господин Фиала, как и многие другие, продолжает уходить. Его завод в Полтаве, который в центральной Украине, производящий оборудование для обработки и хранения зерна, перешел на ночные смены во избежание отключений электроэнергии. Когда свет выключается, он переключается на дизельные генераторы (только в октябре Украина импортировала их на 120 миллионов долларов). Это значительно увеличивает издержки, но обеспечивает работу мощностей.

Страна продолжает жить

В Киеве большинство малого и среднего бизнеса работают на полную мощность. Хотя большинство жилых районов часами остаются без света, центр гудит от генераторов. Покупатели тянутся в магазины за теплом и светом. Шикарный центральный универмаг, ЦУМ, бушует. Киевский оперный театр исполняет Верди перед аудиторией, ограниченной размером бомбоубежища – 462 человека.

Сохранение видимости нормальной жизни имеет решающее значение для военной экономики, занятости и настроения украинского народа, говорит министр финансов Сергей Марченко:

Внутреннее потребление держит нашу экономику на плаву. В настоящее время внутренние поступления НДС на 40% выше, чем в первые месяцы войны. Экономика устойчива благодаря щедрости украинцев и доноров. У нас есть большая предсказуемость, чем несколько месяцев назад, и я могу планировать бюджет на год вперед,

– отметил министр.

Один из самых производительных секторов украинской экономики, IT, зависит от генераторов и подключения к Интернету. Иногда инженеры-программисты не могут работать дома из-за отключения электроэнергии, поэтому ищут альтернативные места для работы.

Один из самых больших бесплатных коворкингов открыла группа компаний "Эпицентр" в Киеве. В "Несокрушимом хабе" есть 100 мест для работы, а также тепло и качественное подключение к интернету.

Девятая массированная ракетная атака

Россия 16 декабря нанесла девятую массированную ракетную атаку по Украине. Попадания российских ракет повредили энергообъекты на юге и на севере страны.

Анна Маляр – заместитель министра обороны – заметила, что с каждой атакой Россия надеется, что изменит ход войны в свою пользу. Однако эти попытки то и дело оказываются тщетными.

Украинцы всему миру доказывают, что свобода и воля – часть ДНК нашей нации. Именно поэтому Россия проиграла эту войну в тот же день, когда начала ее,

– подчеркнула Маляр.