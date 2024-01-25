С начала полномасштабного вторжения НБУ внедрял реформы для сохранения и восстановления украинской экономики. Сейчас регулятор продолжает реализацию этой стратегии.

Что будет происходить с экономикой в 2024 году

Рост экономики начался еще в прошлом году, в 2024 году эта тенденция продолжится, сообщили в НБУ во время брифинга, передает 24 Канал. Регулятор прогнозирует, что в этом году ВВП вырастет на 3,6% благодаря сохранению высоких бюджетных расходов и международной поддержке партнеров.

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Экономика восстанавливалась в течение всего прошлого года благодаря высокой адаптивности бизнеса и населения к условиям войны и мягкой фискальной политике, которая поддерживалась масштабным международным финансированием. В IV квартале рост реального ВВП превысил ожидания прежде всего за счет более высоких урожаев поздних культур и развития альтернативных экспортных путей. Это стало основанием и для улучшения оценки роста реального ВВП в целом за 2023 год – до 5,7%,

– сообщили представители НБУ

Как изменится украинская экономика

Несмотря на положительные экономические прогнозы, темпы роста ВВП в этом году будут ниже из-за уменьшения урожаев и общую диспропорцию на рынке труда в условиях войны.

В НБУ прогнозируют, что Украина, скорее всего, продолжит получать денежную помощь и в последующие годы. Поэтому именно благодаря внешнему финансированию, удастся сохранить имеющиеся международные резервы. Вместе с этим будет обеспечиваться курсовая устойчивость.

В 2025 – 2026 годах рост экономики ускорится до 4 – 6% в год благодаря снижению рисков безопасности, что является основным предположением прогноза НБУ, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, внедрению евроинтеграционных реформ. В послевоенное время мягкая фискальная политика и в дальнейшем будет поддерживать экономику, одновременно дефицит бюджета существенно сократится благодаря укреплению внутренней ресурсной базы,

– сообщают в НБУ

По состоянию на теперь, основное финансирование украинского бюджета происходит через международные поступления. Со снижением рисков безопасности, эта тенденция будет меняться.

Во время брифинга в НБУ отметили, что после стабилизации украинской экономики, для конечного восстановления, партнеры будут предоставлять денежную помощь, которая будет способствовать сохранению международных резервов Украины. Постепенно внешнее финансирование будет уменьшаться. Со временем, Украина сможет самостоятельно обеспечивать себя.

В 2023 году международные резервы Украины, благодаря действиям НБУ и внешнему финансированию увеличились на. Сейчас эта сумма составляет