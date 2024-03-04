С миллиардными долгами, но без отключений: в каком состоянии сейчас украинская энергетика

Энергетический сектор Украины успешно пережил зиму, избежав массовых отключений электроснабжения и блэкаутов. Однако он столкнулся с серьезными проблемами весной, одна из которых - накопление значительной задолженности.

Долги отпугивают инвесторов

Поэтому, эксперт по рынку энергетики Владимир Омельченко отмечает, что Украина имеет очень благоприятные условия для развития "зеленой" энергетики, а западные инвесторы могли бы вкладывать в это свои средства. Однако их отпугивают долги перед производителями чистой энергии.

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Сейчас сектору возобновляемой энергетики задолжали почти 24 миллиарда гривен за уже произведенную электроэнергию. Эта ситуация негативно влияет на привлекательность инвестиций и на развитие сектора.

Какова ситуация на балансирующем рынке

Решение этой проблемы позволит привлечь инвесторов в строительство новых энергообъектов, которые усилят стабильность энергосистемы.

Кроме того, за прошлый год существенно выросла задолженность на балансирующем рынке – на 44% – до более 18 миллиардов гривен. Значительную часть этих долгов формируют государственные и коммунальные компании.

Владимир Омельченко Аналитик энергетического сектора, директор энергетических программ Центра Разумкова Нужно уменьшить количество потребителей, которые получают электроэнергию у поставщика последней надежды, что позволит перенести часть нагрузки с балансирующего рынка на рынок "на сутки вперед".

Также решения требует проблема долгов в рамках механизма ПСО для населения. Дело в том, что поставщикам универсальных услуг задолжали более 20 миллиардов гривен, что приводит к формированию задолженностей перед другими участниками рынка.

Именно этот фактор оказывает негативное влияние на энергетический сектор в целом, усложняя функционирование энергосистемы.

Что такое ПСО ПСО – это возложение специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии. Механизм ПСО предусматривает возложение государством специальных обязанностей на отдельных участников рынка с целью защиты интересов украинского общества.

Либерализация энергетической отрасли

Владимир Омельченко также утверждает, что Украине необходима либерализации энергетической отрасли. По его словам, прозрачные и рыночные механизмы позволят обеспечить надежную и стабильную работу энергетической системы.

По мнению эксперта по рынку энергетики, стоит продолжать интеграцию украинского энергорынка в европейский, а для этого правила должны соответствовать тем, действующих в ЕС.

Владимир Омельченко Аналитик энергетического сектора, директор энергетических программ Центра Разумкова Полная синхронизация энергорынков, так называемый market coupling, поможет усилить энергобезопасность и экономику Украины и Европы.

Для этого, нужно привести прайс-кэпы в соответствие с уровнем европейских, чтобы ценовые колебания на наших рынках были синхронны.

Владимир Омельченко Аналитик энергетического сектора, директор энергетических программ Центра Разумкова Пока этого не будет сделано – Украина не сможет нормально импортировать электроэнергию в часы, когда это наиболее необходимо. А это, в свою очередь, создает препятствия для стабильной работы энергосистемы.

Экспорт электроэнергии

Также эксперт по рынку энергетики отметил, что весна – это идеальное время для экспорта электроэнергии в Европу. Несмотря на это, на пути экспорта стоит экспортное ПСО, которое обязывает экспортеров отдавать государству 80% своей прибыли.

Владимир Омельченко Аналитик энергетического сектора, директор энергетических программ Центра Разумкова Этот механизм мешает экспорту и его нужно отменять, чтобы Украина могла привлечь дополнительную валютную выручку, что поможет укрепить экономику, а энергокомпаниям получить средства на ремонты.

Другой момент, это необходимость серьезного пересмотра коммерческой стратегии Энергоатома и Укргидроэнерго, поскольку она имеет значительное влияние на сроки проведения ремонтных работ. Соответственно, наблюдается значительное превышение производства энергии из-за потепления, наводнения и увеличения объемов генерации солнечной энергии.

Оторванность графика ремонтов от коммерческой стратегии приводит к большим потерям самих этих компаний, а также снижаются поступления в Госбюджет от дивидендов.