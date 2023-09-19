Насколько тяжелой будет грядущая зима: объяснили в Укрэнерго

Прошлая зима была сверхтяжелой для украинцев из-за постоянных террористических атак россиян. В этом году ситуация также будет сложной, энергетики готовятся к самому худшему.

Будут ли отключение зимой

Украинцы переживают из-за возможного террора россиян этой зимой. Однако глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уверяет, что энергетики готовятся к любому развитию событий. 24 Канал.

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Владимир Кудрицкий Глава "Укрэнерго" Да, энергосистема не так надежна и с меньшим запасом прочности, чем была до прицельных ударов, но в то же время российский террор уже не станет неожиданностью и к нему готовятся все - и энергетики, и Силы обороны, и потребители.

Как говорит Кудрицкий, в "Укрэнерго" готовятся к зимним расходам электроэнергии, то есть большей нагрузке на систему. Сейчас компания прорабатывает разные сценарии последствий террористических атак России.

Как энергетики готовятся к зиме

На восстановление энергосистемы международные партнеры выделили 1 миллиард долларов. Значительная часть этих средств была ориентирована на ремонт магистральных сетей. Другое дело – состояние ТЭС и ГЭС, они до сих пор нуждаются в дорогих и масштабных ремонтных работах. Однако к отопительному сезону ситуация должна значительно улучшиться.

Глава "Укрэнерго" предостерегает, что запасов электроэнергии должно хватить Украине на зиму, но есть угроза повреждения энергосистемы россиянами. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев сохранять спокойствие и готовиться к отключениям.