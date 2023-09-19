Чи будуть відключення взимку

Українці переживають відносно можливого терору росіян цієї зими. Однак, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький запевняє, що енергетики готуються до будь-якого розвитку подій, повідомляє 24 Канал.

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Володимир Кудрицький Голова "Укренерго" Так, енергосистема не така надійна і з меншим запасом міцності, ніж була до прицільних ударів, але водночас, російський терор вже не стане несподіванкою і до нього готуються всі - і енергетики, і Сили оборони, і споживачі.

Як каже Кудрицький, у "Укренерго" готуються до зимових витрат електроенергії, тобто більшого навантаження на систему. Зараз компанія пропрацьовує різні сценарії наслідків терористичних атак Росії.

Як енергетики готуються до зими

На відновлення енергосистеми міжнародні партнери виділили – 1 мільярд доларів. Значна частина цих коштів була спрямована на ремонт магістральних мереж. Інша справа – стан ТЕС і ГЕС, вони досі потребують дорогих та масштабних ремонтних робіт. Проте до опалювального сезону ситуація має значно покращитись.

Голова "Укренерго" застерігає, що запасів електроенергії має вистачити Україні на зиму, але є загроза пошкодження енергосистеми росіянами. Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців зберігати спокій і готуватися до відключень.