Можно ли получать украинскую пенсию, живя за границей

Из-за полномасштабного вторжения большое количество украинцев выехало за границу. В том числе и многие пенсионеры покинули страну.

Как получать украинскую пенсию за рубежом

Однако они все еще могут получать украинскую пенсию, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Украинцы, которые выехали за границу и, находясь там, достигли пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно, с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины,

– сообщили на сайте.

Пенсионеры, которые нашли приют за рубежом, могут получать пенсионные выплаты такими способами:

или на карточку украинского банка; или международными переводами через Укрпочту.

Для того, чтобы получать украинскую пенсию, лицам следует зайти авторизоваться на портале и в разделе "О пенсионном обеспечении" и выбрать "Заявление о назначении пенсии". Далее к онлайн-заявке добавляются цветные скан-копии документов в форматах PDF или JPG, а также:

паспорт гражданина Украины;

справка с идентификационным кодом;

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовой стаж;

документы о льготном характере работы (в случае оформления льготной пенсии);

справка о заработной плате за любые 5 лет до 30.06.2000 года (по желанию);

документ, подтверждающий особый статус лица (при наличии);

свидетельство о браке (в случае изменения фамилии).

Обратите внимание! Заявление обрабатывается в течение 10 дней, а отслеживать его статус можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".