Як отримувати українську пенсію за кордоном

Однак вони все ще можуть отримувати українську пенсію, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Українці, які виїхали за кордон та, перебуваючи там, досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно, за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України,

– повідомили на сайті.

Пенсіонери, які знайшли прихисток за кордоном, можуть отримувати пенсійні виплати такими способами:

або на картку українського банку; або міжнародними переказами через Укрпошту.

Для того, аби отримувати українську пенсію, особам слід зайти авторизуватися на порталі та у розділі "Про пенсійне забезпечення" та вибрати "Заява про призначення пенсії". Далі до онлайн-заявки додаються кольорові скан-копії документів у форматах PDF або JPG, а також:

паспорт громадянина України;

довідка з ідентифікаційним кодом;

трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудовий стаж;

документи про пільговий характер роботи (у разі оформлення пільгової пенсії);

довідка про заробітну плату за будь-які 5 років до 30.06.2000 року (за бажанням);

документ, що підтверджує особливий статус особи (за наявності);

свідоцтво про шлюб (у разі зміни прізвища).

Зверніть увагу! Заява обробляється протягом 10 днів, а відстежувати її статус можна в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".