Украинские банки впервые за время войны получили прибыль: кто заработал больше всего

Украинские банки в мае впервые получили прибыль с начала войны в Украине. Он составил более 6 миллиардов гривен. Какой банк оказался наиболее прибыльным, читайте дальше.

Прибыли банков

Прибыли и убытки банков с украинским капиталом

78% процентов от общего дохода украинских банков в мае (6,1 миллиарда гривен) заработал "Приватбанк". В небольшой плюс также вышел "Укргазбанк" – 0,4 миллиарда гривен. Другие государственные банки – понесли убытки.

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Объем прибыли и убытка украинских банков

АО "Приватбанк" заработало 4,8 миллиарда гривен.

АБ "Укргазбанк" заработал 0,4 миллиарда гривен.

АО "Укрэксимбанк" понес убытки на 0,07 миллиарда гривен.

АО "Ощадбанк" понес убытки на 1,3 миллиарда гривен.

Инфографика Опендатабот

Прибыль банков с иностранным капиталом

Банки с иностранным капиталом оптом заработали за май 1,96 миллиарда гривен . Основная прибыль – заработки "ОТП банк" (1,1 миллиарда гривен), "Райффайзен" (0,5 миллиарда гривен) и "УкрСиб" (0,4 миллиарда гривен).

Среди всех банков с иностранным капиталом за 5 месяцев 2022 года больше убытков понесли "Прокредит" - 0,7 миллиарда гривен и "Укрвест" - 0,6 миллиарда гривен.

В группе банков с частным капиталом лидирует банк "Южный" с прибылью 0,3 миллиарда гривен за 5 месяцев этого года, вторую позицию занимает "ПУМБ" с прибылью 0,22 миллиарда гривен.

Инфографика Опендатабот

Обратите внимание, что баланс украинских банков с частным капиталом оставался положительным на протяжении всех месяцев войны – в отличие от остальных банков. В общем, баланс украинских банков все еще остается отрицательным. Речь идет о 1,3 миллиарда гривен.

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