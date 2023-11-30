Больше финансовой помощи: что ждет украинских беженцев в Чехии

С начала января 2024 года предусмотрено увеличение финансовой помощи на жилье для беженцев. Информацию об этом сообщил Министр труда и социальных дел Мариан Юречка.

С января 2024 помощь на жилье для украинских беженцев в Чехии могут увеличить.

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Мы готовим постановление правительства, которое должно увеличить с 1 января размеры отчислений, то есть увеличить сумму жилищной поддержки. Мы будем еще обсуждать конкретные суммы,

– сказал Мариан Юречка.

Сколько получают беженцы в Чехии

Сейчас пособие на жилье без учета прожиточного минимума составляет:

2400 крон – около 3926 гривен на человека в месяц;

– около 3926 гривен на человека в месяц; 3000 крон – около 4907 гривен на человека, зарегистрированного в специальном реестре квартир;

– около 4907 гривен на человека, зарегистрированного в специальном реестре квартир; 15000 тысяч крон – около 24540 гривен – на семью из 5 и более человек.

Как рассчитывается денежная помощь Денежная помощь от государства рассчитывается как разница между полученной суммой и доходом беженцев. Например, по расчетам правительства, домохозяйство матери с двумя старшими детьми и чистым доходом 17 тысяч крон (около 27800 гривен) в зарегистрированной квартире должно получать пособие в размере 2110 крон – около 3436 гривен.

Условия выплат

С июля 2023 года произошли изменения в условиях предоставления финансовой помощи украинцам. Теперь в сумму денежной помощи входят средства для оплаты проживания и жилья. Право на получение этих средств имеют только семьи с доходом, превышающим прожиточный минимум и с обязательными расходами на жилье.

Экстренная помощь беженцам

Чехия оплачивает жилье для украинских беженцев в учреждениях размещения только до 150 дней. Это изменение призвано мотивировать украинцев выходить на работу и переезжать в арендованное жилье.

Денежная помощь для беженцев из Украины изменилась и сократилась с июля этого года. По данным организаций, которые помогают беженцам, такая поддержка низкая, поэтому вынужденно перемещенные лица залезают в долги. Эту проблему министерство решает с помощью экстренной неотложной помощи.

В течение осени мы скорректировали условия экстренной помощи, чтобы иметь возможность оказывать адресную помощь украинским беженцам,

– сказал министр.

В сентябре Центр занятости зарегистрировал 3500 выплаченных внеочередных пособий для украинцев.