Германия побуждает украинцев искать работу

Эксперт Андрей Павловский в комментарии 24 Каналу объясняет, что в Германии система помощи беженцам работает так, чтобы после года получения соцпомощи люди шли на языковые курсы и искали работу.

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Андрей Павловский Эксперт по социальной политике Тем более, недавно руководитель немецкого правительства выступил и призвал немецкие компании упростить найм украинских беженцев на работу без знания языка. То есть, в других европейских странах просто создают такие условия, чтобы люди шли работать, а не сидели дальше на помощи.

Важно знать, что согласно немецкому закону о правовом статусе иностранных граждан беженцы из Украины приобретают в стране статус временной защиты.

Следовательно, с 1 июня 2022 года размер помощи украинцам сравнили с помощью для других беженцев.

Какую помощь получали украинские беженцы

Сначала украинцы получали стандартную месячную помощь по безработице. Она составила около 450 евро для одного взрослого. А для детей – от 285 евро.

Заметьте! С 1 января 2023 года произошла трансформация с введением новой формы государственной социальной защиты – Bürgergeld. Согласно ему помощь на одного человека возросла.

Взрослым одиноким и неработающим украинцам – по 502 евро ежемесячно.

Двое взрослых, проживающих вместе – 902 евро.

На детей – от 311 до 420 евро в зависимости от возраста.

Впрочем, если украинские беженцы работают на полной занятости в Германии, и они получают 1 040 евро и выше, то соцпомощь отменяют.