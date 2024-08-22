Европа не хочет возвращать украинских беженцев из-за вероятных экономических потерь

С начала войны более 17 миллионов украинцев выехали за границу, из которых 6 миллионов отправились в Европу. Они существенно помогают местной экономике, но не менее нужны Украине.

Европе нужны украинские беженцы украинские беженцы

НБУ обнародовал прогноз, согласно которому в 2024 году страну покинут примерно 400 000 украинцев. Этот прогноз подчеркивает эскалацию миграционного кризиса, вызванного постоянными атаками на энергетическую инфраструктуру в условиях продолжающейся войны.

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Кроме непосредственной опасности для жизни, в отчете подчеркивается, что интеграционные усилия принимающих стран также являются движущей силой этой тенденции. Эти страны работают над созданием благоприятных условий для адаптации и трудоустройства украинских беженцев, тем самым способствуя их экономической интеграции в новые общества.

Украина активно ищет пути возвращения своих граждан, чтобы пополнить свои трудовые ресурсы. Страна борется со значительной нехваткой кадров как на фронте, так и в тылу. Однако многие украинцы успешно адаптировались к новым условиям в Европе, что приводит к нежеланию политиков таких стран, как Польша и Венгрия, ускорять их возвращение. Эта нерешительность связана прежде всего с экономическими выгодами, которые эти страны получают от присутствия украинских беженцев.

Напомним! Украинцы стали жизненно важной экономической силой в различных европейских странах, в частности в Польше. Согласно недавнему исследованию Deloitte, примерно 80% их дохода составляют заработные платы. Кроме того, их экономический вклад в ВВП Польши в прошлом году составлял, по оценкам, от 0,7% до 1,1%, что подчеркивает значительную роль, которую эти лица играют в местной экономике.

В Чехии ситуация очень похожа. За первые три месяца этого года беженцы внесли в бюджет более 3 миллиардов чешских крон, что превышает расходы на их помощь. Эти средства можно было бы использовать для строительства 10 километров автострад или увеличения пенсий для всех пенсионеров на 1 200 крон в год.