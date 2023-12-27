5 000 евро, чтобы выехали из страны: Финляндия заплатит украинским беженцам

Финляндия заплатит около 5 300 евро украинским беженцам, которые вернутся домой. Получить их можно будет уже в следующем году.

Финляндия заплатит украинцам

Соответствующие изменения приняло правительство страны, а действовать начнут с 1 января 2024 года. Действительно, страна готова заплатить по 5 300 евро для украинцев, которые добровольно вернутся домой.

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Новый регламент заменит предыдущий, срок действия которого истекает в конце 2023 года. Новый регламент реализует обязательство правительственной программы по предоставлению субсидии на добровольный возврат, чтобы стимулировать скорейший выезд из страны и отказ от обжалования решения о предоставлении убежища. Также была поставлена цель гармонизировать размер субсидии на уровне стран-компараторов,

– сообщили в правительстве.

Так что 5,3 тысячи евро получают те беженцы, подавших заявление на добровольное возвращение в Украину менее чем через 30 дней после первого негативного решения относительно убежища или отзыва заявления. Если подать заявление после 30 дней, размер пособия уменьшается до 2 тысяч евро.

Деньги можно потратить на:

дорогу;

образование;

открытие бизнеса.

Финляндия закрыла границу с Россией из-за гибридной войны, которую она ведет. Москва повторяет сценарий "миграционного кризиса", который был на границе Польши и Беларуси, и тем самым пытается дестабилизировать НАТО. С сентября 2023 года в финскую границу из страны-агрессорки прибыло около 300 искателей убежища, преимущественно из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.