Критическая ситуация: почему украинские города могут остаться без воды

Если в Украине не будут повышены тарифы на водоснабжение, то украинские города рискуют остаться без воды. Все потому, что сейчас ситуация в водоканалах – критическая.

Сложная ситуация с водоканалами

Водоканалы все чаще сталкиваются с нехваткой средств на оплату электроэнергии, которая является критически важной для обеспечения водоснабжения. За последние три года стоимость электроэнергии для промышленности выросла почти втрое, а также повысились зарплаты, однако тарифы на водоснабжение для бытовых потребителей остались неизменными.

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По словам Святослава Павлюка, перед наступлением зимы, когда ожидаются перебои с электроснабжением, водоканалы должны закупить ряд оборудования. Среди них – резервные генераторы, топливо для них, и частотные преобразователи для помпового оборудования. Однако, отсутствие необходимых средств затрудняет эти покупки, поскольку они не заложены в тарифы.

Что будет, если НКРЕКП не поднимет тариф

По словам экономиста Святослава Павлюка, ситуация в каждой общине разная, но общая тарифная политика вызывает серьезные проблемы для водоканалов. Согласно его мнению, отказ НКРЕКП в повышении тарифов в дальнейшем будет приводить к финансовым проблемам предприятий и препятствовать улучшению состояния сетей и оборудования, а следовательно увеличивать количество жалоб со стороны потребителей.

! Малые общины имеют возможность установить тариф, который считают безубыточным, а большие – постоянно должны дотировать воду из городского бюджета.