Складна ситуація з водоканалами

Водоканали все частіше стикаються з нестачею коштів на оплату електроенергії, яка є критично важливою для забезпечення водопостачання. За останні три роки вартість електроенергії для промисловості зросла майже втричі, а також підвищилися зарплати, проте тарифи на водопостачання для побутових споживачів залишилися незмінними.

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За словами експерта з енергоефективності Святослава Павлюка, перед настанням зими, коли очікуються перебої з електропостачанням, водоканали повинні закупити ряд обладнання. Серед них – резервні генератори, паливо для них, та частотні перетворювачі для помпного обладнання. Проте, відсутність необхідних коштів ускладнює ці покупки, оскільки вони не закладені у тарифи.

Що буде, якщо НКРЕКП не підніме тариф

За словами економіста Святослава Павлюка, ситуація в кожній громаді є різною, але загальна тарифна політика спричиняє серйозні проблеми для водоканалів. Відповідно до його думки, відмова НКРЕКП у підвищенні тарифів надалі буде призводити до фінансових проблем підприємств і перешкоджати поліпшенню стану мереж та обладнання, а отже збільшуватиме кількість скарг з боку споживачів.

Зауважте! Малі громади мають можливість встановити тариф, який вважають беззбитковим, а великі – постійно мусять дотувати воду з міського бюджету.