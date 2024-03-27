Украина пытается заверить газовых трейдеров, что ее хранилища в безопасности, - Bloomberg
Источник:Bloomberg
Украина хочет убедить европейских торговцев газом в том, что хранить топливо в огромных подземных хранилищах страны безопасно. "Укртрансгаз" предлагает при этом до 10 миллиардов кубометров газа, или треть всех хранилищ Украины.
Хранение газа в Украине
Дело в том, что трейдеры осторожно относятся к хранению газа в Украине еще с февраля 2022 года. Несмотря на это, у оператора сейчас более тысячи контрактов, из которых 168 заключены с компаниями-нерезидентами. Об этом сообщил генеральный директор оператора газохранилищ "Укртрансгаз" Роман Малютин.
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Воскресная атака усилит эту осторожность. Однако мы имеем достаточный резерв мощностей и мы готовы реагировать,
– добавил Малютин.
В свою очередь, "Укртрансгаз" предлагает иностранным трейдерам объем до 10 миллиардов кубометров газа, или треть всех хранилищ Украины. "Укртрансгаз" имеет меры для смягчения последствий в случае повреждения конкретного объекта, добавил он.Обратите внимание! Трейдеры все чаще рассматривают Украину как место для размещения излишков газа, когда хранилища Европы заполнятся, и в прошлом году закачали туда 2,5 миллиарда кубометров.
Какие ожидания Украины
Ожидается, за летние месяцы в ПХГ будет загружено до 4 миллиардов кубометров газа. Это больше, чем в прошлом году. Малютин заявил, что разница между летней и зимней ценой на газ в Европе поможет определить, сколько газа будет поступать на украинские объекты.
Хочу подчеркнуть, что убытки не влияют на наши возможности по закачке газа в подземные хранилища газа,
– сказал Малютин.
Дело в том, что обычно в странах Европы этот период часто используется для накопления запасов перед следующим отопительным сезоном. Однако после событий на западе Украины 24 марта они могут стать более осторожными в этом подходе.
Ремонт хранилищ после удара
После удара, произошедшего 24 марта, "Укртрансгаз" уменьшил ежедневную пропускную способность на 6% в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Компания заявила о готовности предоставлять мощность на уровне 73 миллионов кубометров в сутки, однако фактические заказы составляют лишь 30 миллионов кубометров.
В то же время Малютин отметил необходимость скорейшего завершения ремонта для восстановления полного функционирования. Он подчеркнул, что поврежденное оборудование является важным для обеспечения пикового отбора газа, что начнет действовать с января следующего года.