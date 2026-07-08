Украина вновь стала нетто-экспортером яблок: что изменилось на рынке

Украина восстановила свои позиции на мировом рынке яблок после непростого сезона 2024/25. Благодаря более высокому урожаю и сокращению импорта страна вновь стала нетто-экспортером этой продукции.

Украина увеличила экспорт яблок

После сложного сезона 2024/25 украинский яблочный сектор демонстрирует восстановление. По данным AgroTimes, страна вновь стала нетто-экспортером яблок благодаря увеличению объемов поставок за рубеж и резкому сокращению импорта.

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Руководитель компании-экспортера USPA Fruit Владимир Гуржий отметил, что в сезоне 2024/25 Украина экспортировала около 16,8 тысячи тонн яблок, тогда как импорт составил 18,2 тысячи тонн. Уже в период с июля 2025 года по апрель 2026 года ситуация кардинально изменилась: экспорт превысил 22 тысячи тонн, а импорт сократился примерно до 5,5 тысячи тонн.

По словам эксперта, ключевой причиной такого результата стал значительно больший урожай яблок по сравнению с предыдущим годом. Рост предложения позволил украинским производителям активнее работать на внешних рынках.

Крупнейшими покупателями украинских яблок остаются Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Узбекистан, Турция и Швеция. В то же время украинские производители все чаще используют экспорт не только как способ получить более выгодную цену, но и как возможность диверсифицировать рынки сбыта и снизить коммерческие риски.

Сколько стоят яблоки в украинских супермаркетах

Несмотря на активизацию экспорта, украинские покупатели могут найти яблоки в магазинах в довольно широком ценовом диапазоне. Стоимость зависит от сорта, происхождения продукции и торговой сети.

По состоянию на начало июля популярные супермаркеты предлагают яблоки по следующим ценам:

АТБ – от 49,95 гривны за килограмм;

– от 49,95 гривны за килограмм; "Сильпо" – от 54,90 гривны за килограмм, премиальные сорта – до 89–99 гривны за килограмм;

– от 54,90 гривны за килограмм, премиальные сорта – до 89–99 гривны за килограмм; Varus – от 52,90 гривны за килограмм;

– от 52,90 гривны за килограмм; Novus – от 49,99 гривны за килограмм;

– от 49,99 гривны за килограмм; Metro – от 47,90 гривны за килограмм, в зависимости от сорта и страны происхождения.

Наиболее доступными остаются украинские сезонные яблоки, тогда как импортные и премиальные сорта стоят значительно дороже.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что возобновление экспорта свидетельствует о постепенном укреплении позиций украинского садоводства на международном рынке. В то же время достаточный внутренний урожай позволяет поддерживать предложение на высоком уровне, что помогает избежать резкого роста цен для украинских потребителей даже при активных поставках за рубеж.

Между тем после нескольких недель стремительного подорожания белокочанная капуста в Украине начала дешеветь. Фермеры вынуждены пересматривать цены из-за увеличения предложения и слабого спроса со стороны покупателей.