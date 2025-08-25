По-настоящему абсурдно: в Германии считают, что украинцы должны больше работать
- Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал к повышению стимулов для труда украинцев в Германии.
- Зёдер считает, что украинские беженцы хорошо образованы, но недостаточно работают.
Украинцы в Германии должны больше работать. Такое заявление сделал премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС), Маркус Зёдер.
Что говорят об украинцах в Германии?
В частности он призвал повышать "стимулы к труду" в Германии, в том числе и для украинских беженцев, пишет 24 Канал со ссылкой на DW.
Читайте также Не в приоритете, – президент Польши наложил вето на помощь украинским беженцам
Нынешняя система приводит к тому, что в Германии по сравнению с другими странами значительно меньше украинцев работают, хотя они хорошо образованы. Это их большое отличие от людей из других частей мира,
– сказал Зедер.
По его мнению, то, что делается в Германии, "по-настоящему абсурдно". Мол, в стране есть хорошо образованные люди, но Германия создает им стимулы, чтобы не работать, и так делает только эта страна. и "никто в Европе этого не понимает".
Заметьте! Впоследствии Маркус Зёдер уточнил, что многие украинцы уже работают в Германии. Но могли бы значительно больше.
О чем еще раньше говорил представитель Христианско-социального союза?
Ранее Зёдер также призвал отменить пособие для всех украинцев в ФРГ. По его мнению, выплата базовой социальной помощи, для всех украинских беженцев Германии должна быть отменена. В частности премьер-министр Баварии призвал наконец позаботиться о том, чтобы каждый, кто может работать, вышел на работу. Он также считает, что надо сделать так, чтобы у украинцев их больше не было Bürgergeld. И не только у тех, кто приедет в будущем, а у всех.
Что ждет украинцев в Германии?
- Сейчас в Германии предлагают, чтобы украинские беженцы брали любую работу, а не только по специальности. Таким образом хотят достичь того, чтобы украинцы не привыкали к помощи по безработице.
- Кроме того, правительство страны подготовило законопроект, который предусматривает сокращение выплат для новоприбывших украинцев. То есть те из них, кто прибыл в Германию с 1 апреля 2025 года, не будут получать пособие по безработице Bürgergeld. Вместо этого им будут выплачивать меньшее пособие.