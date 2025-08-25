Украинцы в Германии должны больше работать. Такое заявление сделал премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС), Маркус Зёдер.

Что говорят об украинцах в Германии?

В частности он призвал повышать "стимулы к труду" в Германии, в том числе и для украинских беженцев, пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

Нынешняя система приводит к тому, что в Германии по сравнению с другими странами значительно меньше украинцев работают, хотя они хорошо образованы. Это их большое отличие от людей из других частей мира,

– сказал Зедер.

По его мнению, то, что делается в Германии, "по-настоящему абсурдно". Мол, в стране есть хорошо образованные люди, но Германия создает им стимулы, чтобы не работать, и так делает только эта страна. и "никто в Европе этого не понимает".

Заметьте! Впоследствии Маркус Зёдер уточнил, что многие украинцы уже работают в Германии. Но могли бы значительно больше.

О чем еще раньше говорил представитель Христианско-социального союза? Ранее Зёдер также призвал отменить пособие для всех украинцев в ФРГ. По его мнению, выплата базовой социальной помощи, для всех украинских беженцев Германии должна быть отменена. В частности премьер-министр Баварии призвал наконец позаботиться о том, чтобы каждый, кто может работать, вышел на работу. Он также считает, что надо сделать так, чтобы у украинцев их больше не было Bürgergeld. И не только у тех, кто приедет в будущем, а у всех.

