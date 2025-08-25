Українці в Німеччині повинні більше працювати. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС), Маркус Зьодер.

Що кажуть про українців у Німеччині?

Зокрема він закликав підвищувати "стимули до праці" в Німеччині, зокрема й для українських біженців, пише 24 Канал з посиланням на DW.

Читайте також Не в пріоритеті, – президент Польщі наклав вето на допомогу українським біженцям

Нинішня система призводить до того, що в Німеччині порівняно з іншими країнами значно менше українців працюють, хоча вони добре освічені. Це їхня велика відмінність від людей з інших частин світу,

– сказав Зьодер.

На його думку, те, що робиться у Німеччині, "по-справжньому абсурдно". Мовляв, у країні є добре освічені люди, але Німеччина створює їм стимули, щоб не працювати, і так робить тільки ця країна. і "ніхто в Європі цього не розуміє".

Зауважте! Згодом Маркус Зьодер уточнив, що багато українців уже працюють у Німеччині. Але могли б значно більше.

Про що ще раніше казав представник Християнсько-соціального союзу? Раніше Зьодер також закликав скасувати допомогу для всіх українців у ФРН. На його думку, виплата базової соціальної допомоги, для всіх українських біженців Німеччині має бути скасована. Зокрема прем’єр-міністр Баварії закликав нарешті подбати про те, щоб кожен, хто може працювати, вийшов на роботу. Він також вважає, що треба зробити так, аби в українців них більше не було Bürgergeld. І не тільки у тих, хто приїде в майбутньому, а у всіх.

Що чекає на українців у Німеччині?