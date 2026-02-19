Удар по "кошельку": как российские атаки обвалили главный источник дохода Украины

Российские удары в конце 2025 года нанесли ущерб основному источнику дохода Украины во время полномасштабной войны. Речь идет об уменьшении пропускной способности черноморских портов, что привело к проблемам в экспорте сельскохозяйственной продукции и полезных ископаемых.

Как Россия атакует порты Одесской области?

Детали рассказали в Reuters со ссылкой на источник в отрасли. Напомним, страна-агрессор усилила свои атаки в декабре – после угроз Владимира Путина "отрезать Украину от моря".

Крупный транспортный узел с терминалами в портах Одесской области, через который проходит около 90% украинского экспорта, стал мишенью для россиян еще с первых дней полномасштабного вторжения.

Однако Украина смогла организовать собственный "коридор", в котором суда держались ближе к побережью, а вражеский флот не подпускали с помощью морских дронов.

Уже в конце 2025 года Россия усилила интенсивность атак на черноморские порты. По данным источника, в декабре удары агрессора повредили 13 гражданских судов – преимущественно сухогрузов, которыми обычно транспортируют зерно и железную руду, то есть основные экспортные товары Украины.

Интересно! По подсчетам Reuters, это составляет почти 10% всех судов, которые были поражены с начала войны в 2022 году.

Пострадал ли украинский экспорт?

Журналистам на условиях анонимности рассказали, что обстрелы одесских портов в течение последних месяцев уменьшили их экспортную мощность на 30%, по сравнению с довоенным уровнем.

Сейчас это не повлияло на общий уровень экспорта, ведь объемы отправлений и так значительно ниже. Однако пострадали местные предприятия – скачок логистических и транспортных расходов заставил их снизить цены, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.

Более того, усугубляют ситуацию постоянные отключения электроэнергии, делая производство нерентабельным.

По данным Reuters, в декабре порты смогли отправить лишь около трех четвертей запланированного экспорта. В январе, когда интенсивность российских ударов уменьшилась, показатель восстановился до 84%.

Только в Одесской области сигнал воздушной тревоги объявляли более 800 раз (в 2025 году – 24 Канал), а суммарная продолжительность простоев портов составила более одного месяца,

– говорится в заявлении Администрации морских портов Украины.

Какие товары являются ключевыми для экспорта Украины?

По данным заместителя министра экономики Тараса Высоцкого, агропродукция обеспечивает более 50% экспортных доходов Украины, что в прошлом году составило почти 23 миллиарда долларов.

В то же время общий объем агроэкспорта снизился из-за меньшего урожая зерновых, задержки со сбором при неблагоприятной погоде и, безусловно, атаки на инфраструктуру.

Второй по объему экспортный товар Украины – железная руда. Падение объемов экспорта здесь объясняют высокими логистическими затратами и снижение цен на сырье в Китае, куда поставляют ее значительную часть.

Что изменилось из-за российских атак?