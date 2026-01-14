Как выросли цены на страхование судов?

Все из-за роста рисков – для тех, кто направляется как к украинским, так и к российским терминалам. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters, журналисты которого апеллируют к пяти отраслевым источникам.

Черное море имеет важное значение для перевозки зерна, нефти и нефтепродуктов. Его водами пользуются Болгария, Грузия, Румыния, Турция, а также Россия и Украина.

Теперь стоимость военного страхования для кораблей, заходящих в местные порты, выросла до 1% от стоимости судна, хотя еще в конце декабря составляла 0,6 – 0,8%.

Интересно! В начале декабря 2025 года ставки выросли до самого высокого уровня с 2023 года – после серии дроновых атак на связанные с Россией танкеры.

К слову, судна, заходящие в российские или украинские черноморские порты или терминалы Азовского моря, требуют дополнительного страхования от военных рисков, которое обычно устанавливается на 7 дней с пересмотром условий каждые 24 часа.

Руководитель морского отдела страхового брокера McGill and Partners Дэвид Смит отметил, что ставки страхования судов в Черном море были крайне нестабильными и менялись ежедневно.

Сейчас они резко растут из-за ряда инцидентов, и мы не будем удивлены, если они превысят 1%, в зависимости от стоимости судна, владельца или предложенного порта захода,

– отметил он.

Эксклюзивно для 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ранее рассказал, что состояние портовой инфраструктуры причастен к падению экспорта украинского зерна. По словам эксперта, после любого вражеского удара страховые компании поднимают взносы, что влияет и на общий доход.

Что известно о последних атаках на суда?