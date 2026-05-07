Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, объяснив, что Россия пытается прикрывать свои военные объекты. На Юге России сейчас сосредоточено значительное количество воинских частей и баз, которые вовлечены в войну против Украины.

Смотрите также Попали прямо в цель: СБС ударили по вражескому фрегату "Адмирал Макаров"

Удар по носителю "Калибров": СОУ уменьшают каспийскую флотилию

Среди объектов, которые расположены на юге России – вражеские ракетоносители. Однако, по словам военнослужащего, количество запуска из Каспийского моря "Калибров" по Украине сейчас незначительное, преимущественно россияне стреляли из Черного моря.

Мы видим новую интересную тенденцию. Когда СОУ наносят удары по объектам нефтяной промышленности, военной экономики России, как вот в Новороссийске, то сопутствующими целями при таких атаках становятся в том числе корабли. Уменьшается корабельная группировка врага, так называемая каспийская флотилия,

– констатировал Мусиенко.

Военнослужащий ВСУ добавил, что Каспийское море становится все более достижимым для украинских средств поражения. Туда прилетало по нефтедобывающим платформам, а теперь Силы обороны Украины добираются и до носителей ракет противника.

Это уменьшение угроз для нас, потому что мы понимаем, что если враг даже один раз применил свои ракетоносители, запустил "Калибры" с Каспийского моря, значит сможет сделать так еще раз. Сейчас у него эти способности уменьшаются,

– подчеркнул Мусиенко.

Подытоживая, он отметил, что СОУ проводят системную работу, которая направлена на то, чтобы не просто реагировать на угрозы с воздуха, сбивая средства поражения России, но и наносить удары по местам их запуска, уменьшая ударные возможности противника.

К сведению! Западные СМИ констатируют, что Силы обороны Украины наращивают количество атак дронами средней дальности. Целями становятся скопления российских войск, логистические центры, средства ПВО России. Reuters указывает на то, что таким образом Украина компенсирует недостаток личного состава и увеличивает давление на ресурсы врага, которые есть у него в тылу. Минобороны Украины отчиталось, что в апреле было осуществлено более 160 атак вглубь на 120 – 150 километров.

Взрывы в России: какие вражеские цели были атакованы недавно?