Про це в етері 24 Каналу зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, пояснивши, що Росія намагається прикривати свої військові об'єкти. На Півдні Росії нині зосереджена значна кількість військових частин і баз, які залучені до війни проти України.

Серед об'єктів, які розташовані на півдні Росії – ворожі ракетоносії. Однак, зі слів військовослужбовця, кількість запуску з Каспійського моря "Калібрів" по Україні нині незначна, переважно росіяни стріляли з Чорного моря.

Ми бачимо нову цікаву тенденцію. Коли СОУ завдають ударів по об'єктах нафтової промисловості, воєнної економіки Росії, як от в Новоросійську, то супутніми цілями при таких атаках стають у тому числі кораблі. Зменшується корабельне угруповання ворога, так звана каспійська флотилія,

– констатував Мусієнко.

Військовослужбовець ЗСУ додав, що Каспійське море стає дедалі досяжним для українських засобів ураження. Туди прилітало по нафтовидобувних платформах, а тепер Сили оборони України добираються і до носіїв ракет противника.

Це зменшення загроз для нас, тому що ми розуміємо, що якщо ворог навіть один раз застосував свої ракетоносії, запустив "Калібри" з Каспійського моря, значить зможе зробити так ще раз. Зараз в нього ці спроможності зменшуються,

– підкреслив Мусієнко.

Підсумовуючи, він зауважив на тому, що СОУ проводять системну роботу, яка спрямована на те, аби не просто реагувати на загрози з повітря, збиваючи засоби ураження Росії, а й завдавати ударів по місцях їх запуску, зменшуючи ударні можливості противника.

До відома! Західні ЗМІ констатують, що Сили оборони України нарощують кількість атак дронами середньої дальності. Цілями стають скупчення російських військ, логістичні центри, засоби ППО Росії. Reuters вказує на те, що у такий спосіб Україна компенсує нестачу особового складу і збільшує тиск на ресурси ворога, які є в нього в тилу. Міноборони України прозвітувало, що у квітні було здійснено понад 160 атак вглиб на 120 – 150 кілометрів.

