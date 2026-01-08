Происхождение дрона пока неизвестно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Оrtadogu.
Что известно об атаке на танкер?
Судно направлялось в российский порт Новороссийск для загрузки нефти. В результате атаки была повреждена верхняя часть танкера, однако члены экипажа не пострадали.
После получения сигнала тревоги на место происшествия прибыли подразделения Береговой охраны Турции. Поврежденный танкер буксируют в порт Инеболу, где проведут детальный технический осмотр и будут принимать необходимые меры безопасности.
Происхождение дрона и масштабы нанесенных повреждений выяснят после завершения проверки. Официальных заявлений относительно ответственных за атаку пока нет, однако турецкие органы контроля внимательно следят за развитием ситуации с безопасностью в регионе.
Что известно о задержании танкера в США?
По словам министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, нефтяной танкер "Маринера", который ранее назывался Bella 1, в течение нескольких недель избегал проверок Береговой охраны, меняя флаг и название. Судно ранее уже заходило в порты Венесуэлы или направлялось в ее направлении.
Россия требует возвращения своих граждан с танкера "Маринера", захваченного США, и обеспечения их прав в соответствии с международными нормами. МИД России подчеркивает немедленное возвращение россиян на родину.
США могут отдать под суд экипаж захваченного танкера Marinera, который нарушил санкции США. Судно было задержано в Северной Атлантике за перевозку санкционной нефти под фальшивым флагом.