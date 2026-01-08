Происхождение дрона пока неизвестно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Оrtadogu.

Смотрите также Как США захватывали танкеры теневого флота России: кадры операций

Что известно об атаке на танкер?

Судно направлялось в российский порт Новороссийск для загрузки нефти. В результате атаки была повреждена верхняя часть танкера, однако члены экипажа не пострадали.

После получения сигнала тревоги на место происшествия прибыли подразделения Береговой охраны Турции. Поврежденный танкер буксируют в порт Инеболу, где проведут детальный технический осмотр и будут принимать необходимые меры безопасности.

Происхождение дрона и масштабы нанесенных повреждений выяснят после завершения проверки. Официальных заявлений относительно ответственных за атаку пока нет, однако турецкие органы контроля внимательно следят за развитием ситуации с безопасностью в регионе.

Что известно о задержании танкера в США?