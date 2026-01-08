Походження дрона наразі невідоме. Про це пише 24 Канал з посиланням на Оrtadogu.

Дивіться також Як США захоплювали танкери тіньового флоту Росії: кадри операцій

Що відомо про атаку на танкер?

Судно прямувало до російського порту Новоросійськ для завантаження нафти. Внаслідок атаки було пошкоджено верхню частину танкера, однак члени екіпажу не постраждали.

Після отримання сигналу тривоги на місце події прибули підрозділи Берегової охорони Туреччини. Пошкоджений танкер буксирують до порту Інеболу, де проведуть детальний технічний огляд і будуть вживати необхідних заходів безпеки.

Походження дрона та масштаби завданих пошкоджень з'ясують після завершення перевірки. Офіційних заяв щодо відповідальних за атаку наразі немає, однак турецькі органи контролю уважно стежать за розвитком безпекової ситуації в регіоні.

Що відомо про затримання танкера у США?