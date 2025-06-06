Миллионные потери: как на Украину повлияет отмена "торгового безвиза" с ЕС

В течение промежутка времени с июня по декабрь 2025 года Украина потеряет примерно 800 миллионов долларов США. Потеря средств произойдет из-за восстановления квот для украинской агропродукции, которая будет попадать в страны ЕС.

НБУ посчитал потери после окончания "торгового безвиза" с ЕС

Это произойдет уже 6 июня, передает 24 Канал со ссылкой на ЭП.

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Такое заявление сделал заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук во время пресс-брифинга относительно решений Национального банка по монетарной политике. Он добавил, что это ощутимо повлияет на валютную выручку Украины.

Однако заверил, что влияние не будет критическим. Дело в том, что ранее часть агропродукции из Украины начала экспортироваться в Евросоюз за пределами "экономического безвиза". В частности кукуруза, яйца, сахар, птица, и выдерживает конкуренцию на рынках ЕС.

Валютный рынок точно не является критическим и точно может компенсироваться соответствующими мерами монетарной и валютно-курсовой политики Национального банка во избежание негативных эффектов на нашу способность обеспечить и устойчивость валютного рынка и обеспечить перевод инфляции до 5%-й цели!",

– заявил Сергей Николайчук.

Заметьте! Положительно влияет на экспорт агротоваров и работа Морского коридора.