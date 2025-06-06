НБУ порахував втрати після закінчення "торгового безвізу" з ЄС

Це станеться вже 6 червня, передає 24 Канал з посиланням на ЕП.

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Таку заяву зробив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу щодо рішень Національного банку з монетарної політики. Він додав, що це відчутно вплине на валютний виторг України.

Однак запевнив, що вплив не буде критичним. Річ у тім, що раніше частина агропродукції з України почала експортуватися до Євросоюзу поза межами "економічного безвізу". Зокрема кукурудза, яйця, цукор, птиця, і витримує конкуренцію на ринках ЄС.

Валютний ринок точно не є критичним і точно може компенсуватися відповідними заходами монетарної та валютно-курсової політики Національного банку для уникнення негативних ефектів на нашу спроможність забезпечити та стійкість валютного ринку і забезпечити переведення інфляції до 5%-ї цілі!",

– заявив Сергій Ніколайчук.

Зауважте! Позитивно впливає на експорт агротоварів й робота Морського коридору.