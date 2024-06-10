Укрепление валюты и незначительные колебания: чего ждать от доллара

Умеренное снижение спроса на иностранную валюту во всех сегментах валютного рынка привело к укреплению национальной валюты. На межбанковском валютном рынке (МВРУ) в середине недели котировки опустились до 40,10 – 40,15 гривны за доллар.

Что происходит на валютном рынке

Объем интервенций Национального банка за прошедшую неделю сократился до 694,1 миллиона долларов, что почти на 400 миллионов долларов меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

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На наличном рынке еще наблюдался несколько повышенный спрос из-за массированных выплат зарплат и усиленных девальвационных ожиданий, вызванных динамичным ростом курса на позапрошлой неделе.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Однако из-за конкуренции с безналичным сегментом и здесь курс отошел от максимальных отметок и вернулся внутрь диапазона 40 – 41 гривны за доллар. Минимальных отметок стоимость доллара на наличном рынке достигла в середине недели, когда курс продажи опустился до 40,6 – 40,7 гривны за доллар.

По словам банкира, укрепление гривны в течение прошлой недели по большей части было нормальной коррекцией после динамичного курсового рывка.

Однако ближе к пятнице ситуация на рынке стабилизировалась, и наличный курс установился на более-менее стабильном уровне в диапазоне 40,7 – 40,8 гривны за доллар.

На этой неделе я ожидаю несколько меньшую волатильность на рынке из-за исчерпания эффекта переходной даты. В наличном сегменте не исключены попытки преодолеть отметку 41 гривну за доллар, хотя вероятность закрепиться выше нее довольно низкая,

– объясняет Анна Золотько.

По ее мнению, стоимость наличного доллара в течение этой недели будет колебаться в диапазоне 40,6 – 41,3 гривны за доллар.

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Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 июня, по данным "Минфина", средний курс покупки наличного доллара в банках составляет 40,15 гривны (+5 копеек по сравнению с 7 июня), а курс продажи – 40,74 гривны (+5 копеек).

Курс покупки наличного евро в банках в среднем составляет 43,60 гривны (без изменений), а курс продажи – 44,44 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке средний курс покупки доллара составляет 40,70 гривны (+10 копеек), а курс продажи – 40,80 гривны (+15 копеек).

Евро покупают за 44,17 гривны (+2 копейки), а продают за 44,40 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках