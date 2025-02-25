Расширение географии партнерства: "Укроборонпром" будет производить канадские бронемашины

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" заключило новое соглашение. В нем говорится о создании совместного производства бронемашин Roshel.

Украина будет производить канадские бронемашины

Так украинское предприятие получит необходимую техническую документацию и комплектующие материалы для производства машин, пишет 24 канал со ссылкой на "Укроборонпром".

Читайте также Трюдо анонсировал новую помощь Украине и призвал другие страны усилить поддержку Киева

Согласно его словам, украинский ОПК расширяет географию партнерств. В частности бронемашины канадской компании уже используются украинскими военными.

Изготовление этой техники в Украине значительно ускорит ее поставки в боевые подразделения. Вместе с тем, это усилит украинскую экономику и даст доступ украинскому производителю к технологиям. Таким образом, украинская оборонная промышленность постепенно интегрируется в оборонно-промышленную базу стран свободного мира,

- пояснил министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

Генеральный директор Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Олег Гуляк отметил, что будет локализовано строительство западной бронированной техники. А это является прекрасным признаком адаптационной способности производства.

Заметьте! Кроме того, продолжится разработка собственных танков и боевых бронированных машин, а симбиоз западной и украинской брони должен стать прочной основой для Сил обороны.