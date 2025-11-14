Укрпочта поможет украинцам получить "зимнюю тысячу": кому предусмотрена поддержка от компании

Укрпочта поможет уязвимым слоям населения получить и использовать "Зимнюю поддержку 2025". В частности команда компании проработала порядок так, чтобы этот процесс для граждан был максимально легким и понятным.

Что сообщили в Укрпочте?

Украинцев будут постоянно и подробно информировать всех о программе поддержки и отчитываться по результатам, пишет 24 Канал со ссылкой на гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

Согласно его словам, компания хочет помочь таким лицам:

пенсионерам, в частности тем, кто является маломобильным; людям с инвалидностью; жителям прифронтовых территорий и сельских населенных пунктов.

Игорь Смелянский Гендиректор Укрпочты Пенсионерам, которые получают пенсию через Укрпочту, не нужно ничего делать. Им автоматически будет начислено 1 000 гривен на специальный счет, и они смогут использовать эту сумму в день выплаты пенсии или позже. Мы отдельно проинформируем наших клиентов об этом. Но точно не надо уже завтра бежать в отделение.

Пенсионеры будут иметь время до конца декабря текущего года, чтобы воспользоваться программой. В частности украинцы. которые не могут воспользоваться приложением "Дія" для подачи заявления, смогут сделать это в наших отделениях по всей стране.

Обратите внимание! Подать заявление можно начиная с 18 ноября и до 24 декабря.

С собой нужно иметь:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте о его отсутствии; для детей заявление подают родители – отдельно на каждого ребенка (необходимо предоставить свидетельство о рождении); для законных представителей – документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

После получения средств мы сообщим клиентам о возможности их использования через SMS,

– уточнил Смелянский.

Виз заполнения заявления также зависит, когда человек получит средства:

если заполнить заявление до 24 ноября – то средства будут в декабре; а те, кто до 24 декабря – получат деньги в январе 2026 года.

Важно! Если кто-то не имеет возможности добраться до отделения, мы можно бесплатно заказать визит почтальона домой для оформления заявления через наш колл-центр по телефону 0 800 300 545.

Как можно потратить помощь?

Потратить полученную поддержку можно на самые необходимые вещи:

оплата коммунальных услуг; заказ лекарственных средств украинского производства; приобретение товаров украинского производства (базовая корзина); подписка на газеты или журналы; оплата почтовых услуг (посылки, тара, марки) ; возможность сделать донат на ВСУ.

Как рассказал Игорь Смелянский, использование программы отличается в разных регионах. Например, в прифронтовых общинах оплата коммунальных услуг часто неактуальна, но там нужны доступные лекарства.

В некоторых населенных пунктах нет банков или магазинов, где можно воспользоваться карточкой "национального кэшбэка" – здесь Укрпочта сможет предложить базовые товары и продукты украинского производства, поскольку все наши отделения имеют соответствующее оборудование,

– рассказал Гендиректор компании.

Заметьте! Ожидается, что более 2 миллионов украинцев смогут получить помощь уже до конца 2025 года через Укрпочту.

Напомним, что 1 000 гривен в рамках зимней поддержки получат более 14 миллионов украинцев. Примерно такое же количество людей получило помощь в прошлом году. Об этом сообщил украинский президент.

В прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, и на эту зиму предполагаем не меньший объем,

– отметил Зеленский.

Программа стартует уже в субботу, 15 ноября.

