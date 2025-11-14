Укрпочта поможет украинцам получить "зимнюю тысячу": кому предусмотрена поддержка от компании
- Укрпочта поможет уязвимым слоям населения получить "Зимнюю поддержку" до конца декабря, предоставляя возможность подать заявления в отделениях по всей стране.
- Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, заказ лекарственных средств, приобретение товаров украинского производства, и другие важные потребности.
Укрпочта поможет уязвимым слоям населения получить и использовать "Зимнюю поддержку 2025". В частности команда компании проработала порядок так, чтобы этот процесс для граждан был максимально легким и понятным.
Что сообщили в Укрпочте?
Украинцев будут постоянно и подробно информировать всех о программе поддержки и отчитываться по результатам, пишет 24 Канал со ссылкой на гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.
Согласно его словам, компания хочет помочь таким лицам:
- пенсионерам, в частности тем, кто является маломобильным;
- людям с инвалидностью;
- жителям прифронтовых территорий и сельских населенных пунктов.
Пенсионерам, которые получают пенсию через Укрпочту, не нужно ничего делать. Им автоматически будет начислено 1 000 гривен на специальный счет, и они смогут использовать эту сумму в день выплаты пенсии или позже. Мы отдельно проинформируем наших клиентов об этом. Но точно не надо уже завтра бежать в отделение.
Пенсионеры будут иметь время до конца декабря текущего года, чтобы воспользоваться программой. В частности украинцы. которые не могут воспользоваться приложением "Дія" для подачи заявления, смогут сделать это в наших отделениях по всей стране.
Обратите внимание! Подать заявление можно начиная с 18 ноября и до 24 декабря.
С собой нужно иметь:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте о его отсутствии;
- для детей заявление подают родители – отдельно на каждого ребенка (необходимо предоставить свидетельство о рождении); для законных представителей – документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.
После получения средств мы сообщим клиентам о возможности их использования через SMS,
– уточнил Смелянский.
Виз заполнения заявления также зависит, когда человек получит средства:
- если заполнить заявление до 24 ноября – то средства будут в декабре;
- а те, кто до 24 декабря – получат деньги в январе 2026 года.
Важно! Если кто-то не имеет возможности добраться до отделения, мы можно бесплатно заказать визит почтальона домой для оформления заявления через наш колл-центр по телефону 0 800 300 545.
Как можно потратить помощь?
Потратить полученную поддержку можно на самые необходимые вещи:
- оплата коммунальных услуг;
- заказ лекарственных средств украинского производства;
- приобретение товаров украинского производства (базовая корзина);
- подписка на газеты или журналы;
- оплата почтовых услуг (посылки, тара, марки)
- ; возможность сделать донат на ВСУ.
Как рассказал Игорь Смелянский, использование программы отличается в разных регионах. Например, в прифронтовых общинах оплата коммунальных услуг часто неактуальна, но там нужны доступные лекарства.
В некоторых населенных пунктах нет банков или магазинов, где можно воспользоваться карточкой "национального кэшбэка" – здесь Укрпочта сможет предложить базовые товары и продукты украинского производства, поскольку все наши отделения имеют соответствующее оборудование,
– рассказал Гендиректор компании.
Заметьте! Ожидается, что более 2 миллионов украинцев смогут получить помощь уже до конца 2025 года через Укрпочту.
Напомним, что 1 000 гривен в рамках зимней поддержки получат более 14 миллионов украинцев. Примерно такое же количество людей получило помощь в прошлом году. Об этом сообщил украинский президент.
В прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, и на эту зиму предполагаем не меньший объем,
– отметил Зеленский.
Программа стартует уже в субботу, 15 ноября.
Что еще известно о новой "тысяче Зеленского"?
- СМИ сообщали, что для того, чтобы предоставить каждому украинцу по 1 000 гривен в рамках "зимней поддержки", правительство выделит 11 миллиардов гривен. Однако не все так просто.
- Правительство решило перераспределить расходы по другим программам социальной поддержки. Предлагается уменьшить расходы по программе "Социальная защита детей и семьи" на 3,042 миллиардов гривен, а также по программе "Поддержка малообеспеченных семей" на 1,483 миллиарда гривен.