Укрпошта допоможе українцям отримати "зимову тисячу": кому передбачена підтримка від компанії

Укрпошта допоможе вразливим верстам населення отримати та використати "Зимову підтримку 2025". Зокрема команда компанії опрацювала порядок так, щоб цей процес для громадян був максимально легким і зрозумілим.

Що повідомили в Укрпошті?

Українців будуть постійно та детально інформувати всіх щодо програми підтримки й звітувати за результатами, пише 24 Канал з посиланням на гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.

Згідно з його слів, компанія хоче допомогти таким особам:

пенсіонерам, зокрема тим, хто є маломобільним; людям з інвалідністю; мешканцям прифронтових територій та сільських населених пунктів.

Ігор Смілянський Гендиректор Укрпошти Пенсіонерам, які отримують пенсію через Укрпошту, не потрібно нічого робити. Їм автоматично буде нараховано 1 000 гривень на спеціальний рахунок, і вони зможуть використати цю суму в день виплати пенсії або пізніше. Ми окремо поінформуємо наших клієнтів про це. Але точно не треба вже завтра бігти до відділення.

Пенсіонери матимуть час до кінця грудня поточного року, аби скористатися програмою. Зокрема українці. які не можуть скористатися додатком "Дія" для подання заяви, зможуть зробити це у наших відділеннях по всій країні.

Зверніть увагу! Подати заяву можна починаючи з 18 листопада і до 24 грудня.

З собою треба мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу; ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність; для дітей заяву подають батьки – окремо на кожну дитину (необхідно надати свідоцтво про народження); для законних представників – документ, що посвідчує особу опікуна, та документ, який підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги.

Після отримання коштів ми повідомимо клієнтів про можливість їх використання через SMS,

– уточнив Смілянський.

Віз заповнення заяви також залежить, коли людина отримає кошти:

якщо заповнити заяву до 24 листопада – то кошти будуть у грудні; а ті, хто до 24 грудня – отримають гроші у січні 2026 року.

Важливо! Якщо хтось не має можливості дістатися до відділення, ми можна безплатно замовити візит листоноші додому для оформлення заяви через наш кол-центр за номером 0 800 300 545.

Як можна витратити допомогу?

Витратити отриману підтримку можна на найнеобхідніші речі:

оплата комунальних послуг; замовлення лікарських засобів українського виробництва; придбання товарів українського виробництва (базовий кошик); передплата газет чи журналів; оплата поштових послуг (посилки, тара, марки) ; можливість зробити донат на ЗСУ.

Як розповів Ігор Смілянський, використання програми відрізняється в різних регіонах. Наприклад, у прифронтових громадах оплата комунальних послуг часто неактуальна, але там потрібні доступні ліки.

У деяких населених пунктах немає банків чи магазинів, де можна скористатися карткою "національного кешбеку" – тут Укрпошта зможе запропонувати базові товари та продукти українського виробництва, оскільки всі наші відділення мають відповідне обладнання,

– розказав Гендиректор компанії.

Зауважте! Очікується, що понад 2 мільйони українців зможуть отримати допомогу вже до кінця 2025 року через Укрпошту.

Нагадаємо, що 1 000 гривень у рамках зимової підтримки отримають понад 14 мільйонів українців. Приблизно така ж кількість людей отримала допомогу торік. Про це повідомив український президент.

Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг,

– зазначив Зеленський.

Програма стартує вже у суботу, 15 листопада.

Що ще відомо про нову "тисячу Зеленського"?