Укрзализныця изменила стоимость постельного белья в плацкартах и купе

Укрзализныця увеличила стоимость услуги за предоставление белья для пассажиров. Цены выросли в вагонах всех уровней комфорта: плацкартах, купе и СВ.

Сколько теперь стоит постель

Новые цены вводятся с 22 мая. Постельное белье в плацкартных и купейных вагонах будет стоить 80 гривен вместо 50 гривен, как это было раньше.

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Зато в вагонах повышенной комфортности стоимость постельного белья выросла на 100%, и теперь стоит 120 гривен вместо 60 гривен.

Последний раз цена менялась еще 5 лет назад, поэтому подорожание постельного белья компания называет индексацией.

Перед изменением стоимости услуги Укрзализныця завершила замену постельного белья в поездах. Также до конца июня этого года будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего следования,

– объясняют в Укрзализныце.

Укрзализныця выключила подсветку на вокзалах

На днях Укрзализныця присоединилась к национальным мероприятиям по экономии электроэнергии, выключая подсветку на главных вокзалах по всей стране.

Компания сообщает, что во время пиковых нагрузок они выключили освещение фасадов и отдельных ареалов своих крупнейших станций, включая те, что расположены в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове.

Укрзализныця призывает общественность поддержать инициативы сохранения энергии.

Также в сообщении говорится, что на вокзалах функционируют пункты несокрушимости, где можно воспользоваться альтернативными источниками энергии для зарядки мобильных устройств в случае необходимости.