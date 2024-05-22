Скільки тепер коштує постіль

Нові ціни запроваджуються з 22 травня. Постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 гривень, замість 50 гривень, як це було раніше.

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Натомість у вагонах підвищеного комфорту вартість постільної білизни зросла на 100%, і тепер коштує 120 гривень замість 60 гривень.

Востаннє ціна змінювалася ще 5 років тому, тож подорожчання постільної білизни компанія називає індексацією.

Перед зміною вартості послуги Укрзалізниця завершила заміну постільної білизни у поїздах. Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення,

– пояснюють в Укрзалізниці.

Укрзалізниця вимкнула підсвітку на вокзалах

Днями Укрзалізниця приєдналася до національних заходів щодо економії електроенергії, вимикаючи підсвітку на головних вокзалах по всій країні.

Компанія повідомляє, що під час пікових навантажень вони вимкнули освітлення фасадів і окремих ареалів своїх найбільших станцій, включаючи ті, що розташовані в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові.

Важливо! Укрзалізниця закликає громадськість підтримати ініціативи збереження енергії.

Також у повідомленні йдеться, що на вокзалах функціонують пункти незламності, де можна скористатися альтернативними джерелами енергії для зарядки мобільних пристроїв у разі необхідності.