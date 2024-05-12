Зазначимо, що технічний директор ПАТ "Центренерго" заявив, що наразі ситуація в енергетиці важка, але контрольована. Проте подальші атаки можуть призвести до відключень.

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Економія на вокзалах

Укрзалізниця повідомила, що у пікові години вимкнула підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, це стосувалося Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.

Закликаємо усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання. Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії,

– написали у компанії.

Залізничники нагадали, що у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності. Там є альтернативні джерела живлення, які допоможуть пасажирам підзарядити гаджети.

Українські вокзали тепер не освічує підсвітка / фото Укрзалізниця

Ймовірність відключень світла