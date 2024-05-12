Отметим, что технический директор ПАО "Центрэнерго" заявил, что сейчас ситуация в энергетике тяжелая, но контролируемая. Однако дальнейшие атаки могут привести к отключениям.

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Экономия на вокзалах

Укрзализныця сообщила, что в пиковые часы выключила подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, это касалось Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова.

Призываем всех участвовать в экономном энергопотреблении. Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии,

– написали в компании.

Железнодорожники напомнили, что в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости. Там есть альтернативные источники питания, которые помогут пассажирам подзарядить гаджеты.

Украинские вокзалы теперь не освещает подсветка / фото Укрзализныця

Вероятность отключений света