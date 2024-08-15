Билеты на Укрзализныцю могут подорожать: какие тарифы хотят ввести

Укрзализныця не планирует увеличивать цены на билеты до конца года. Впрочем, рассматривается модель, которая может предусматривать несколько изменений в тарифах.

Изменятся ли цены на билеты

Как пояснил руководитель пассажирского направления Укрзализныця Александр Перцовский, сейчас эта идея находится лишь на стадии обсуждения, и конкретных решений еще нет.

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В частности, есть идея разрешить ценам на билеты класса СВ регулироваться рынком в зависимости от спроса. Также предлагается гибкое ценообразование для всех классов Интерсити+ с установлением определенных ценовых "потолков".

Это означает, что хоть базовые тарифы не вырастут, некоторые билеты могут меняться в цене в зависимости от условий рынка.

Также Укрзализныця рассматривает возможность внедрения гибкой тарифной модели, что позволит варьировать цены на билеты в зависимости от времени, дней недели и других параметров.

Стоячих мест не будет

Кроме того, планируется сохранить доступные тарифы для тех, кому важна именно стоимость. Кроме того, в перспективе рассматривается умеренная индексация базовых тарифов с учетом инфляции.

Перцовский заявил, что продажа стоячих билетов, которые практикуют в Польше и Германии, в Украине невозможна по нескольким причинам.

Главная из них – значительно большие средние расстояния путешествий, которые могут длиться восемь и более часов. Он также отметил, что украинские пассажиры более требовательны к условиям путешествия, чем европейцы.

В Украине сейчас наблюдается дефицит билетов, особенно на международные рейсы, и "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева во Львов, Одессу и Харьков.