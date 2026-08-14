Государственная компания повышает зарплаты: у каких украинцев с 1 сентября вырастет заработная плата

Сотрудникам Укрзализныци повысят заработную плату. Это коснется более 150 тысяч сотрудников. В частности, повышение зарплат составит 10–15 % в пользу дефицитных профессий.

Что известно о повышении зарплат

Повышение состоится уже с 1 сентября, что сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

Так, более высокую заработную плату получат в первую очередь люди, которые ежедневно:

ремонтируют локомотивы и вагоны;

восстанавливают поврежденную инфраструктуру;

обеспечивают движение поездов, что сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Николай Калашник Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта На днях встретился с железнодорожниками и обсудил это решение непосредственно с коллективом, руководством Укрзализныци, наблюдательным советом и народными депутатами. Одним из первых решений нашей команды в министерстве стала поддержка индексации грузовых тарифов Укрзализныци. Понимаем, что для бизнеса это непростое решение. Но железной дороге нужны средства на перевозки, ремонт и восстановление после российских атак. И не менее важно – на людей.

Следующий этап индексации грузовых тарифов планируется уже с 1 января 2027 года. Это позволит продолжить поэтапный пересмотр зарплат в следующем году. В частности, АО "Укрзализныця" в ближайшее время сообщит работникам подробности повышения.

Технику можно отремонтировать. Инфраструктуру – восстановить. Но железная дорога работает благодаря людям. Каждый день железнодорожники рискуют жизнью, и оплату их труда нужно вернуть на достойный уровень,

– отметил Калашник.

Напомним, что в настоящее время враг активно атакует локомотивы и пассажирские поезда Укрзализныци. Это создает опасность, в частности, для работников компании.

В то же время Всеукраинская аграрная Рада выступила против очередного повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Отмечается, что это негативно повлияет на экономику страны в условиях полномасштабной войны.