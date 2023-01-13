Укрзалізниця запускает программу лояльности: как получить подарки

Теперь для всех путешествующих "Укрзализныцей" будет действовать программа накоплений. Совершив определенную сумму поездок можно будет получить подарки от компании.

Для того чтобы принять участие в программе лояльности, нужно скачать дополнение компании. Бонусы за каждый пройденный километр поездки.

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Как работает бонусная программа

Бонусы, предлагаемые компанией, называются "Обнимашки". Они генерируются автоматически каждый раз, когда путешествуете по железной дороге и используете билеты, приобретенные в мобильном приложении. В счет идут билеты всех пассажиров, купленных через ваш профиль. В частности:

за каждый 1 километр поездки в вагоне плацкарт или 2 классе региональных поездов – начисляется 1 объятия,

за каждый 1 километр поездки в вагоне купе, международном RIC, или 2-м классом "Интерсити+" или 1 классе региональных поездов - насчитывается 2 объятия,

за каждый 1 километр поездки в вагоне купе, международном RIC, или 2-м классом "Интерсити+" или 1 классе региональных поездов - насчитывается 2 объятия, за каждый 1 километр поездки в вагоне СВ, или 1-м классом "Интерсити+" - насчитывается 3 объятия.

За накопленные бонусы можно получить подарки от компании и партнеров.

Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд Харьков – Хелм – Харьков. Маршрут рейса будет проходить через Полтаву, Миргород, Лубны, Киев, Бердичев, Шепетовку, Ровно, Ковель и Ягодин. В Хелми по прибытии поезда можно осуществить пересадку на польские поезда в направлении Варшавы.