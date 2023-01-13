Для того, щоб взяти участь у програмі лояльності, потрібно завантажити додаток компанії. Бонуси за кожен пройдений кілометр подорожі.

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Як працює бонусна програма

Бонуси, що пропонує компанія, називаються "Обіймашки". Вони генеруються автоматично щоразу, коли подорожуєте залізницею та використовуєте квитки, придбані у мобільному застосунку. В рахунок йдуть квитки всіх пасажирів, які куплено через ваш профіль. Зокрема:

за кожен 1 кілометр подорожі у вагоні плацкарт або 2 класі регіональних поїздів – нараховується 1 обіймашка,

за кожен 1 кілометр подорожі у вагоні купе, міжнародному RIC, або 2-м класом "Інтерсіті+» або 1 класі регіональних поїздів - нараховується 2 обіймашки,

за кожен 1 кілометр подорожі у вагоні купе, міжнародному RIC, або 2-м класом "Інтерсіті+» або 1 класі регіональних поїздів - нараховується 2 обіймашки, за кожен 1 кілометр подорожі у вагоні СВ, або 1-м класом "Інтерсіті+" - нараховується 3 обіймашки.

За накопичені бонуси можна отримати подарунки від компанії та її партнерів.

Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків на потяг Харків – Хелм – Харків. Маршрут рейсу пролягатиме через Полтаву, Миргород, Лубни, Київ, Бердичів, Шепетівку, Рівне, Ковель та Ягодин. У Хелмі після прибуття поїзда можна здійснити пересадку на польські поїзди в напрямку Варшави.