Удешевление еды: как изменились цены на продукты в Украине

За последний год продукты подешевели ориентировочно на 0,5%. Однако, есть позиции, которые наоборот, значительно подорожали.

Как изменилась цена на продуктовую корзину

По сравнению с мартом 2023 года, средние цены уменьшились на 0,3%. Процессу удешевления способствовало замедление потребительской инфляции.

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Больше всего снизилась цена на такие продукты:

на 41,9% подешевели яйца;

на 15,4% – подсолнечное масло;

на 15,1% – сахар;

на 2,1% – хлеб и хлебные продукты;

на 0,8% – макаронные изделия.

Есть и те позиции, которые подорожали. В частности, подсолнечное масло выросло в цене на 14,9%. Также увеличилась цена на такие позиции:

на 9,3% подорожало молоко;

на 7,8% – мягкий сыр;

на 7% – фрукты;

на 5,8% – безалкогольные напитки;

на 5,1% – рыба и рыбная продукция;

на 4,2% – мясо и мясная продукция.

Как изменится продуктовая инфляция

В прошлом году продуктовая инфляция замедлилась, благодаря большому урожаю и уменьшению экспорта. Однако НБУ считает, что впоследствии ситуация изменится.

По прогнозу регулятора, инфляция постепенно будет ускоряться. Уже в середине лета она вернется к своему целевому диапазону, в частности из-за увеличения зарплат, которое внедряет бизнес и восстановления потребительского спроса.