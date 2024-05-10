Удешевление еды: как изменились цены на продукты в Украине
Источник:Госстат
За последний год продукты подешевели ориентировочно на 0,5%. Однако, есть позиции, которые наоборот, значительно подорожали.
Как изменилась цена на продуктовую корзину
По сравнению с мартом 2023 года, средние цены уменьшились на 0,3%. Процессу удешевления способствовало замедление потребительской инфляции.
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Больше всего снизилась цена на такие продукты:
- на 41,9% подешевели яйца;
- на 15,4% – подсолнечное масло;
- на 15,1% – сахар;
- на 2,1% – хлеб и хлебные продукты;
- на 0,8% – макаронные изделия.
Есть и те позиции, которые подорожали. В частности, подсолнечное масло выросло в цене на 14,9%. Также увеличилась цена на такие позиции:
- на 9,3% подорожало молоко;
- на 7,8% – мягкий сыр;
- на 7% – фрукты;
- на 5,8% – безалкогольные напитки;
- на 5,1% – рыба и рыбная продукция;
- на 4,2% – мясо и мясная продукция.
Как изменится продуктовая инфляция
В прошлом году продуктовая инфляция замедлилась, благодаря большому урожаю и уменьшению экспорта. Однако НБУ считает, что впоследствии ситуация изменится.
По прогнозу регулятора, инфляция постепенно будет ускоряться. Уже в середине лета она вернется к своему целевому диапазону, в частности из-за увеличения зарплат, которое внедряет бизнес и восстановления потребительского спроса.