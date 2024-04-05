Россия продолжает атаковать Украину. Целью агрессора является повреждение украинской энергосистемы, поэтому ракеты бьют целенаправленно в ТЭЦ.

Что известно о разрушении ТЭЦ

Россия усилила интенсивность обстрелов критической инфраструктуры в течение последних нескольких недель. Из-за этого было уничтожено около 80% украинских теплоэлектроцентралей.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В течение последних недель Россия уничтожила 80% теплоэлектроцентралей.

Шмыгаль отмечает, что под обстрел попали объекты как угольной, так и гидроэнергетики. Массово уничтожаются трансформаторы и генераторы.

Россия продолжает энергетический террор, только за последние недели россияне уничтожили более шести гигаватт мощностей нашей энергосети,

– подчеркивает премьер-министр.

Как будут менять энергосистему

Председатель Укрэнерго сообщил, что есть единственный шанс сохранить украинскую энергосистему – сделать ее децентрализованной. То есть построить генерирующие мощности по всей территории страны. Развитию этого проекта будут способствовать и международные партнеры Украины.

Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Сосредоточение генерации на нескольких площадках – это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы, как оператор энергосистемы, понимаем, что единственный устойчивый путь к обеспечению безопасности энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации генерирующих мощностей.

Таким образом, даже в случае поражения, энергосистема сможет функционировать дальше. Отдельно представители Укрэнерго займутся поиском новых источников энергии, таким может стать теплогенерация через деревообрабатывающие отходы.